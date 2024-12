Lange vor GTA 6 könnt ihr jetzt GTA in LEGO Fortnite spielen

Fortnite hat jetzt seine ganz eigene GTA-Alternative für alle, die nicht länger auf GTA 6 warten wollen. Der größte Unterschied ist aber: Alles ist aus LEGO.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Update vom 12. Dezember: Der neue Modus in LEGO Fortnite ist ab sofort verfügbar. GTA-Spieler können jetzt ausprobieren, ob auch das familienfreundliche Brick Life etwas für sie ist.

Anzeige

Originalmeldung vom 10. Dezember:

Die nächste große GTA-Alternative kommt von LEGO Fortnite

Fortnite ist längst nicht nur ein Battle Royal. Zusammen mit LEGO soll jetzt auch GTA 6 der Kampf angesagt werden. Ein neuer Modus namens Brick Life führt euch in die bunte Klemmbaustein-Großstadt, in der ihr einen Job annehmen, euer Haus einrichten und euch mit 31 anderen Spielern vergnügen könnt.

Anzeige

Epic und LEGO sind nicht gerade subtil damit, was als Inspiration für Brick Life dient. Vor der großen Ankündigung hat LEGO Fortnite auf X (früher Twitter) bereits ein Bild gepostet, das eindeutig an Grand Theft Auto und GTA 6 im Besonderen angelehnt ist. Brick Life erscheint bereits am 12. Dezember und damit deutlich vor Rockstars Open-World-Hit, der irgendwann im Herbst 2025 aufschlagen soll.

Was steckt im GTA von Fortnite?

In Sachen Gameplay erwarten euch im LEGO-GTA vermutlich weniger Schießereien mit der Polizei. Stattdessen orientiert sich LEGO Fortnite eher an den beliebten Rollenspiel-Servern von GTA 5. In der Steinbucht von Brick Life könnt ihr einen Beruf wie Kurier, Halunke oder Sushi-Koch auswählen und dadurch euren Lebensunterhalt verdienen (Quelle: LEGO Fortnite).

Anzeige

Mit eurem Lohn könnt ihr dann ein eigenes Zuhause einrichten oder ihr erkundet in eurer Freizeit die Stadt und nehmt an Aktivitäten wie Hoverboard-Rennen und Dachterrassen-Partys teil. Brick Life ist also nicht nur GTA, sondern mischt auch noch eine Prise Die Sims dazu.

Lesetipp Fortnite sagt dem größten Spiel auf Steam den Kampf an

Immer mehr LEGO in Fortnite

Der bisher als LEGO Fortnite bekannte Survival-Modus verschwindet mit dem Release von Brick Life nicht. Stattdessen wird er umbenannt in Lego Fortnite Odyssey. Unter der Kategorie „LEGO Fortnite“ findet ihr jetzt beide Spielmodi, die sich auch Inhalte teilen. So sollt ihr die meisten Deko-Pakete und Baupläne aus Odyssey auch in Brick Life verwenden können. Gleiches gilt für die LEGO-kompatiblen Emotes und Jam-Songs aus dem Hauptspiel.