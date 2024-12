Mercedes für unter 40 Euro bei Aldi: Zwei LEGO-Modelle in einem Set

Von der Straße ins heimische Regal: Bei Aldi gibt es derzeit ein LEGO-Set mit zwei beliebten Mercedes-AMG-Modellen im Angebot!

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Das steckt in dem LEGO-Mercedes-Set

Ihr träumt davon, einen Mercedes AMG zu fahren? Dafür müsst ihr gar nicht so viel Geld auf den Tisch blättern – zumindest, wenn ihr euch für das passende LEGO-Set interessiert. Denn der beliebte Klemmbausteinanbieter bringt den Mercedes AMG G 63 in Schwarz und den AMG SL 63 in leuchtendem Gelb zu euch nach Hause.

Anzeige

LEGO Speed Champions Mercedes-AMG Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.12.2024 10:03 Uhr

Das Set beinhaltet 808 Teile und kommt mit zwei Minifiguren im coolen Look daher. Da darf die Sonnenbrille und die Cabrio-Frisur nicht fehlen! Die authentischen Details der LEGO-Autos erinnern an die Originale: vom Frontgrill, über die Motorhaube, den AMG-Schriftzug bis hin zur Innenausstattung. Startet ein Rennen mit den beiden Flitzern oder stellt sie als Sammlerobjekt an einen besonderen Ort.

Anzeige

Für wen sich das LEGO-Set eignet

LEGO gibt an, dass Kinder ab zehn Jahren mit dem Aufbau des Mercedes-Sets zurechtkommen. Aber hierbei handelt es sich keineswegs um ein reines Kinderspielzeug. AMG-Fans jeden Alters kommen beim Zusammenbauen und Ausstellen der Fahrzeuge auf ihre Kosten. Verschenkt das LEGO-Set zu Weihnachten daher an den großen Bruder, Papa oder sogar Opa. Gemeinsam wird das Aufbauen zum Spaß.

Schon beeindruckend, was sich alles mit LEGO-Steinen machen lässt.

Anzeige

Aldi bietet das AMG-Erlebnis zum Schnäppchenpreis

Im Aldi-Onlineshop können LEGO-Fans derzeit so einiges sparen. Denn die Speed Champions von Mercedes gibt es für 37,99 Euro statt 49,99 Euro zu kaufen. Das entspricht einer Ersparnis von 24 Prozent. Hinzu kommen Versandkosten in Höhe von 5,95 Euro. Da Aldi nur eine begrenzte Stückzahl auf Lager hat, heißt es hier: schnell sein!

Ihr wollt noch mehr Bauspaß für Groß und Klein? Dann schaut euch bei Aldi auch das LEGO-Technik-Modell vom Mercedes-AMG F1 W14 E Performance an. Das Modell im Maßstab 1:8 ist derzeit ebenfalls um 23 Prozent reduziert.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.