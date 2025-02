Po-Loch-Aufreger in Po-kémon: Fans rätseln über strahlendes Design

Nach dem neuen Trailer zu Pokémon-Legenden: Z-A ist die Community in voller Aufruhr. Ein besonderes Thema wird dabei heftig und mit viel Eifer diskutiert: Warum leuchtet das Po-Loch von Zygarde? Und warum sollte es das nicht?

Zygardes Po-Loch stellt wohl den Po eines realen Dobermanns dar

Auf Reddit sind die Fans sich uneins: Leuchtet 10%-Zygardes Po-Loch deshalb in eben genau dieser Form, weil es eine realistische Nachstellung der Fellzeichnung eines Dobermanns ist, oder ist das leuchtende Sechseck wirklich ein Po-Loch? (Quelle: Reddit)

Das Thema hat unter anderem auch deshalb so viel Aufmerksamkeit erhalten, weil das Sechseck nicht nur an einer durchaus spannenden Stelle angebracht ist, sondern weil es auch noch leuchtet. Nun argumentieren einige Redditor, dass eben alle nicht-schwarzen Teile von 10%-Zygarde leuchten – so eben auch das Po-Sechseck.

Das Design des Sechsecks erinnert an das Herzstück von Zygarde-Kern, der Urform von 10%-Zygarde. Hier ein Bild zum Vergleich:

Schaut euch den roten Kern der Zygarde an – ihr Herzstück. (© The Pokémon Company)

Im Poké-Wiki steht geschrieben, dass Zygarde-Kern aus einer grünen Masse besteht, die sich um einen Kern herum formiert hat. Dieser ist jenes bekannte Sechseck, welches unterschiedliche Farben aufweisen kann.

Das Herzstück einer Zygarde ist also immer das Sechseck, egal in welcher Form es auftritt – und bei der 10%-Zygarde ist es das Hinterteil? Ist das nicht vielmehr ein Grund zur Diskussion? Natürlich besitzt 10%-Zygarde noch andere Sechsecke am Körper, welche höchstwahrscheinlich eher den Kern darstellen – aber dennoch.

Ein genauerer Blick auf Pokémon-Legenden: Z-A

Zygarde ist ein legendäres Pokémon und Beschützer des Ökosystems

So ungewöhnlich das Design von 10%-Zygarde auch sein mag, so spannend ist das legendäre Pokémon selbst. Es besitzt keine wirklichen Vorstufen oder Weiterentwicklungen, kann aber seit der 7. Spielgeneration seine Form wandeln – und zwar in 10%-Zygarde, in 50%-Zygarde und in die Optimumform. Das Pokémon lebt eigentlich versteckt und kommt nur heraus, wenn die Balance der Natur gestört wird.

