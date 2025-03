Astro Bot: Schubkraft oder Pleite & Ticktack-Schock

Wir haben uns in der Redaktion mit den neuen Leveln in Astro Bot "Ticktack-Schock" und "Schubkraft oder Pleite" beschäftigt. Habt ihr Schwierigkeiten, die beiden Level überhaupt abzuschließen? Wir zeigen euch im Video, worauf ihr achten müsst.

Natürlich wollten wir "Ticktack-Schock" und "Schubkraft oder Pleite" so schnell wie möglich abschließen. Wir sind mit 00:40 Sekunden und 00:48 Sekunden dabei. Schaut euch einfach unsere Videos an, merkt euch, worauf ihr achten müsst und schafft es noch schneller als wir!

"Schubkraft oder Pleite" in 48 Sekunden

Sicherlich werdet ihr mit 48 Sekunden nicht den Weltrekord brechen, aber ihr werdet das Level "Schubkraft oder Pleite" in einer guten Zeit abschließen. Das folgende Video hilft euch dabei, das neue Level in Astro Bot zu verstehen.

Es gibt auf YouTube mittlerweile Videos von Menschen, die das Level in 34 Sekunden geschafft haben. Auch wir haben nicht aufgegeben und versuchen noch schneller zu werden.

"Ticktack-Schock" in 40 Sekunden

Bei "Ticktack-Schock" konnten wir noch eine Schippe drauflegen und schneller sein. Habt ihr bei diesem Level Probleme und kommt einfach nicht am Ende an? Das folgende Video wird euch dabei helfen, an den herausfordernden Stellen richtig zu reagieren.

Auch für "Ticktack-Schock" konnten wir auf YouTube bereits Videos finden, in denen Leute lediglich 35 Sekunden für einen Durchlauf gebraucht haben. Wir üben also weiter und bleiben dran. Unser Video wird euch hoffentlich dabei helfen, noch schneller zu sein als wir. Viel Erfolg dabei!

