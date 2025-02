Geniale Idee für Splinter Cell: Diesen Tipp sollte Ubisoft unbedingt umsetzen

Splinter-Cell-Fans warten schon seit Ewigkeiten auf ein neues Abenteuer mit dem Spezialagenten. Der Schöpfer von Koop-Kracher It Takes Two bringt nun eine tolle Idee ins Spiel, die Ubisoft nicht ignorieren sollte.

Splinter Cell: Entwickler hat smarten Tipp für Ubisoft

Josef Fares hat sich mit großartigen Split-Screen-Abenteuern wie A Way Out und It Takes Two einen Namen in der Branche erarbeitet und dabei so einige Preise abgeräumt. Für den bereits seit Monaten unter Beschuss stehenden Publisher Ubisoft hat er nun einen passenden Vorschlag – Splinter Cell sollte als Split-Screen-Abenteuer sein Comeback feiern.

Der für seine markanten Worte bekannte Fares kommentierte, dass es für ihn verrückt sei, warum sich die meisten anderen Publisher trotz großer Spielerzahlen von Koop-Spielen mit Split Screen fernhielten. Besonders Ubisoft könne aus diesem Konzept dringend benötigten Erfolg ziehen (Quelle: Gamesradar):

Kneift nicht und macht einen Singleplayer draus. Sagt einfach, dass es nur im Split-Screen funktioniert. Boom, das ist alles. Ihr habt Erfolg und ich kann garantieren, dass sie davon eine Riesenmenge verkaufen würden. Josef Fares in einem Interview mit Gamesradar

Ubisoft sollte Split-Screen bei Splinter Cell eine Chance geben Natürlich lässt sich nicht mal ebenso ein erfolgreiches und beliebtes Split-Screen-Spiel aus dem Boden stampfen, selbst wenn man den Namen eines beliebten Franchises damit verknüpft – trotzdem hat Fares einen guten Punkt getroffen. Es gibt viel zu wenig Couch-Koop-Spiele, die eine anspruchsvolle Grafik, Story und abwechslungsreiches Gameplay miteinander verbinden. Dabei zeigen gerade Hits wie It Takes Two, dass das Publikum dafür da wäre. Ich persönlich würde mich sehr darüber freuen, wenn zwischen guten Spielen mit lokalem Koop nicht immer mehrere Jahre liegen würden – und tatsächlich böte sich Splinter Cell perfekt dafür an. Die Reihe hat schließlich schon in der Vergangenheit mit Multiplayer-Modi experimentiert und Zusammenarbeit zwischen mehreren Spezialagenten mit eleganten Takedown-Manövern möglich gemacht. Ein vollwertiges Spiel in diesem Stil wäre ein spektakuläres Koop-Highlight – gemeinsam gefährliche Orte zu infiltrieren und Wachen auszuschalten, würde sowohl Action- als auch Taktik- und Stealth-Fans begeistern. Wenn Ubisoft plötzlich mit einem solchen Spiel im Splinter-Cell-Universum um die Ecke käme, wäre das eine riesige Überraschung – doch ich kann mir absolut vorstellen, dass der Publisher damit einen echten Erfolg landen könnte. Leider nicht sehr wahrscheinlich, aber trotzdem eine tolle Idee. Gregor Elsholz

Koop-Fans können sich momentan über eine kleine Renaissance freuen – lässt sich Ubisoft vielleicht davon beeindrucken?

