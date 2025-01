Assassin’s Creed Shadows verzichtet auf Valhalla-Feature, weil es zu mächtig wäre

Ubisoft streicht einige Features aus Valhalla für das neue Assassin’s Creed. Zum Beispiel dürft ihr keine Fackeln mehr benutzen.

Mit Feuer spielt man nicht

Außer man ist Wikinger in Assassin’s Creed Valhalla, denn im letzten Spiel der Hauptreihe von Ubisoft-Rollenspielen waren die Flammen ein mächtiges Werkzeug für den Spieler – zu mächtig für Assassin’s Creed Shadows. Während ihr als Eivor mit der Fackel in der Hand in guter Wikinger-Manier Strohdächer in Brand setzen konntet und mit Feuerpfeilen Holzboote angezündet habt, wird es dergleichen in Shadows nicht geben.

Der YouTuber Luke Sephens konnte das neue Assassin’s Creed bereits vor Release anspielen und spricht in einem Video über Features und Inhalte, die im Vergleich zu Vorgängern wie Valhalla, Odyssey und Origins fehlen (Quelle: YouTube). Dazu zählen auch Fackeln und Feuerpfeile, da diese zu mächtig im neuen Spiel gewesen wären. Sephens zitiert die Begründung eines Entwicklers:

Alles in Japan wurde damals aus leichtem Holz und Papier gebaut. Hätten wir Spielern die Möglichkeit gegeben, Fackeln zu nutzen, hätten sie jede Burg sofort niedergebrannt, was zu keinem wirklich spaßigen Spiel geführt hätte.

Was wurde noch geändert?

Der Content Creator zählt noch weitere Dinge auf, bei denen sich das neue AC von den Vorgängern unterscheidet. Beispielsweise fehlt der fliegende Begleiter in Form eines Raben, Falken oder ähnlichen Vogels, um die Spielwelt aus der Luft auszukundschaften. Shadows geht bei der Art, wie Spieler die Open World erkunden, einen deutlich anderen Weg und will mehr Eigeninitiative und Entdeckerdrang fördern, statt das Abarbeiten von Markierungen auf der Karte.

Das Spiel hat außerdem einen fixen Tag- und Nachtzyklus und Spieler können nicht mehr die Zeit vorspulen, um eine Quest zu der Tageszeit und den Wetterverhältnissen ihrer Wahl zu absolvieren. Sephens zufolge möchte Ubisoft, dass Spieler sich mit den Gegebenheiten zurechtfinden, die Shadows ihnen vorgibt.

Das Jagd-Feature wurde komplett gestrichen. Die Ressourcen für Upgrades, also Tierfelle, können in Lagern und Burgen gefunden werden. Ubisoft fand, es würde die Immersion brechen, tausende Füchse zu erschießen, um beispielsweise ein Gebäude im Versteck aufzuwerten.

Wie sehr sich Assassin’s Creed Shadows vom Rest der Reihe unterscheidet, können Spieler ab dem 20. März 2025 selbst herausfinden. Das Spiel erscheint für die PS5, die Xbox Series X|S und den PC.

