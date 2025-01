Assassin’s Creed Shadows macht’s jetzt wie CoD – und ich könnte weinen

Der Animus Hub kann mir gestohlen bleiben

Schon in CoD geht mir die Integration des Hubs tierisch auf die Nerven. In Zukunft darf ich mich damit also auch in Assassin’s Creed herumschlagen – danke Ubisoft!

Anstatt direkt ins Spiel zu starten, muss ich jetzt also warten, bis der Animus Hub geladen ist, eine Auswahl treffen und dann wieder warten, bis ich im Spiel lande – unfassbar umständlich und genauso unnötig.

Auch die Integration von Daily Missions und Ingame-Belohnungen können mich nicht hinterm Ofen hervorlocken. Der Kram könnte genau so gut im eigentlichen Spiel integriert sein. Hat bei den Vorgängern doch gut funktioniert, oder nicht?

Der eigentliche Grund für den Animus Hub: Ubisoft will damit mehr Geld machen, indem sie euch ihre anderen Assassin’s-Creed-Karotten direkt vor die Nase halten. Mit AC Shadows durch? Dann schau’ dir hier die anderen Spiele an, die wir dir noch nicht verkauft haben!

Und auch wenn Ubisoft verspricht, dass die Ingame-Belohnungen und Zusatzmissionen alle gratis sind und sich die Schlüssel nicht gegen Echtgeld kaufen lassen (Quelle: Ubisoft), sondern nur durchs Spielen ergattert werden können, bin ich mir sicher, dass das nicht für immer so sein wird. Zu groß ist das Monetarisierungspotenzial, zu groß die Gier des französischen Publishers.

Meine Vermutung: Spätestens im nächsten AC werden wir die Möglichkeit haben, die Schlüssel oder andere Ingame-Belohnungen gegen Echtgeld zu kaufen – offiziell natürlich nur, damit Spieler, die weniger Zeit ins Spiel stecken, nicht leer ausgehen müssen.