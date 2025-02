Seitenhieb gegen PlayStation und Ubisoft: Xbox erteilt Trend klare Absage

Live-Service-Games sind die Lieblings-Gelddruckmaschinen der Gaming-Branche. Publisher wie PlayStation und Ubisoft haben in den letzten Jahren Unmengen in Spiele dieser Art investiert. Xbox-Chef Phil Spencer stellt sich nun gegen diesen Trend und dürfte damit so manchen Spielern aus der Seele sprechen.

Xbox-Chef hat genug von Live-Service-Flut

Xbox-Boss Phil Spencer hat sich in einem Interview mit dem Podcast Xbox Era zu dem aktuellen Überangebot an Live-Service-Games geäußert und sich dabei klar von anderen Gaming-Riesen wie PlayStation und Ubisoft abgegrenzt.

Spencer sprach über das kommende Spieleaufgebot von Xbox, zu dem unter anderem die Singleplayer-Abenteuer Doom: The Dark Ages und South of Midnight zählen. Laut Spencer sei es schlicht nicht möglich, dass jede Geschichte mit einem Live-Service-Modell erzählt und jede kreative Idee diese Business-Strategie verfolgen würde.

Der Xbox-Chef erklärte weiter, dass der Game Pass mehr Raum für Spiele ermöglichen würde, die einen klaren Anfang, einen Mittelteil und ein Ende hätten. Ganz im Gegenteil also zu den bewusst als endlos konzipierten Online-Games, die Spieler oft mit unbeliebten Maßnahmen so lange wie möglich an sich binden sollen (Quelle: XboxEra).

PlayStation und Ubisoft setzen weiter auf Live-Service-Games

In dem Interview erwähnte Spencer zwar Ubisoft und PlayStation nicht namentlich, doch die beiden Publisher kommen ebenso wie Warner Bros. wegen ihrer jüngeren Releases bei seinen Worten schnell in den Sinn.

Mit Concord, Suicide Squad: Kill the Justice League oder Skull and Bones gab es zuletzt schließlich einige üble Flops aus dem Live-Service-Genre, doch viele der genannten Publisher scheinen sich davon nicht abschrecken lassen zu wollen.

Während PlayStation zwar vor Kurzem erst einige dieser Projekte eingestampft hat, befinden sich immer noch ein paar in Arbeit, darunter der Heist-Shooter Fairgame$ sowie ein Spiel im Horizon-Universum.

Warner Bros. und Ubisoft haben dagegen in der Vergangenheit mehrfach ihre Absicht kundgetan, weiterhin mehr Live-Service-Games zu veröffentlichen – und ignorieren damit die Signale aus der Community, dass das Interesse für diese extrem zeitaufwendigen Spiele ziemlich begrenzt ist.

