Once Human: Freunde finden, einladen & zusammen spielen

In Once Human könnt ihr euch mit euren Freunden zusammenfinden und gemeinsam ins Survival-Abenteuer starten. Doch wie kann man Freunde finden und einladen? An dieser Stelle erklären wir euch kurz und knapp, wie ihr mit Freunden spielen könnt.

Voraussetzungen für den Multiplayer

Bevor ihr in Once Human mit Freunden spielen könnt, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

Das gemeinsame Spiel ist erst nach Abschluss des Tutorials möglich.

Ihr müsst dieselbe Region auswählen. Spieler aus Nordamerika können nicht mit Spielern aus Europa spielen. Setzt also „Europa“ als gemeinsame Region.

Ihr müsst euch auf demselben Server befinden. Spieler auf PvP-Servern können beispielsweise nicht mit Spielern auf PvE-Servern spielen. Es gibt derzeit keine Möglichkeit, die Server mit bestehenden Charakteren zu wechseln! Einigt euch also vorher auf einen Server.

Ebenso müsst ihr euch innerhalb eines Servers in der gleichen Welt befinden. Um die Welt zu ändern, benutzt einen Teleporter, zum Beispiel in Deadsville.

Freunde finden und einladen

Sind die oben genannten Voraussetzungen alle erfüllt, geht ihr wie folgt vor, um gemeinsam mit Freunden zu spielen:

Drückt die ESC-Taste und wählt den Reiter „Freunde“ aus. In die Suchleiste könnt ihr jetzt den Namen eures Freundes eingeben. Wichtig: Die Schreibweise mit Groß- und Kleinbuchstaben muss beachtet werden! „Zerstörer“ und „zerstörer“ wären zum Beispiel zwei unterschiedliche Namen. Habt ihr euren Mitspieler gefunden, könnt ihr auf den Eintrag klicken und eine Freundschaftseinladung verschicken. Hat euer Freund angenommen, taucht er oder sie in der Freundesliste auf und ihr könnt sie von dort in eure Party einladen.

Über die Suchleiste im Freunde-Menü könnt ihr Mitspieler hinzufügen (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Hinweis: Ihr könnt in die Suchleiste auch die UID (Benutzer-ID) eures Mitspielers eingeben. Die UID wird im laufenden Spiel immer in der unteren linken Ecke des Bildschirms angezeigt. Viele Spieler berichten allerdings, dass die Suche mit der UID noch nicht so richtig funktioniert. Die Suche per Namen solltet ihr daher immer zuerst versuchen.

Eine weitere Alternative wäre, wenn ihr euch an einem Ort (zum Beispiel Deadsville) verabredet. Nähert euch eurem Mitspieler und drückt die Z-Taste, um sein oder ihr Profil zu öffnen. Hier könnt ihr dann eine Beitrittsanfrage stellen.

