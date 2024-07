Kracher-Deal auf Steam: Shooter-Bundle mit 6 Spielen auf 9,99 Euro reduziert

Auf Steam könnt ihr euch jetzt nur noch für kurze Zeit 6 Shooter-Highlights zum Sparpreis von 9,99 Euro sichern. Halo: The Master Chief Collection ist auf der PC-Plattform momentan noch um 75 Prozent günstiger zu haben.

6 Spiele für gerade einmal 9,99 Euro – auf Steam können sich Shooter-Fans jetzt ein Hammer-Bundle schnappen, das in keiner Sammlung fehlen sollte. Microsoft verscherbelt die beliebte Halo: The Master Chief Collection auf der PC-Plattform jetzt mit einem fetten Rabatt von 75 Prozent. Das Angebot ist noch bis zum 11. Juli 2024 gültig.

Steam-Kracher: Halo-Collection zum Spitzenpreis abstauben

Halo: The Master Chief Collection beinhaltet 6 Spiele der legendären Shooter-Reihe: Halo Reach, Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2: Anniversary, Halo 3, Halo 3: ODST und Halo 4. Die Xbox-Shooter verfügen sowohl über actionreiche Einzelspieler-Kampagnen, in denen die epische Sci-Fi-Saga erzählt wird, als auch über Multiplayer-Maps und -Modi, in denen ihr mit und gegen eure Freunde zocken könnt.

Schaut euch hier den Trailer zu Halo: The Master Chief Collection an:

Halo - The Master Chief Collection: Ankündigung für den PC

Die Halo-Reihe zählt zu den beliebtesten und einflussreichsten Shootern überhaupt – mit der Master Chief Collection könnt ihr euch nun auf Steam für nur 9,99 Euro statt 39,99 Euro selbst davon überzeugen. Die Community ist von dem Bundle jedenfalls begeistert – nach über 202.000 abgegebenen Stimmen steht Halo: The Master Chief Collection derzeit bei einer sehr positiven Wertung (auf Steam ansehen).

Halo: The Master Chief Collection 343 Industries

Steam: Jede Menge Shooter im Angebot

Die Halo: Master Chief Collection kehrt mit dem üppigen Rabatt in die Bestseller-Liste auf Steam zurück, doch die Top 10 ist momentan außer Reichweite. Dies liegt daran, dass viele andere Spiele ebenfalls radikal im Preis reduziert sind. Shooter-Fans können sich unter anderem ebenfalls über Rabatte für RoboCop: Rogue City und Trepang² freuen.

Eine großartige Stealth-Trilogie ist ebenfalls massiv auf Steam reduziert:

