Nur 1,95 Euro: Steam haut blutigen Hardcore-Shooter zum Witzpreis raus

Ein einzigartiger Shooter auf Steam ist gerade um stolze 80 Prozent reduziert. Die Top-Down-Ballerei scheut sich nicht Blut und Gewalt und auch das Gameplay kann überzeugen. Neugierig geworden? Dann solltet ihr nicht mehr lange zögern. Das Angebot endet in wenigen Tagen.

Einmaliger Steam-Shooter für nur 1,95 Euro

In einem der besten Shooter auf Steam schießt ihr nicht über Kimme und Korn, sondern verfolgt das Geschehen stattdessen aus der Vogelperspektive. Hotline Miami hebt sich jedoch nicht nur in diesem Aspekt von der Konkurrenz ab. Das ganze Spiel ist ein neonfarbener Fiebertraum, den es so nur einmal gibt.

Auf Steam bekommt ihr Hotline Miami jetzt zum absoluten Sparpreis von 1,95 Euro anstelle von 9,75 Euro. Das entspricht einem Rabatt von 80 Prozent. Das Angebot gilt noch bis zum 11. Juli.

Hotline Miami spielt in einem alternativen Miami im Jahr 1989. Ihr schlüpft in die Rolle eines Anti-Helden mit Tiermaske, der sich mit der kriminellen Unterwelt anlegt. Doch seid gewarnt: Trotz Perspektive und Pixel-Optik hält sich der Shooter nicht mit der Gewaltdarstellung zurück und die Level füllen sich schnell mit Blut. Gegner sterben schnell, doch das gilt auch für euch. Es müsst also die Umgebung zu eurem Vorteil einsetzen und immer darauf achten, die richtige Waffe im Gepäck zu haben.

Hotline Miami Dennaton Games

Schaut euch hier Gameplay zu Hotline Miami an:

Hotline Miami: Steam-Trailer

Hotline Miami ist auf Steam wahnsinnig beliebt

Hotline Miami kann auf Steam mit absoluten Traumwertungen glänzen. Ganze 97 Prozent der mehr als 81.000 Nutzerrezensionen geben einen Daum hoch. Neben dem Level-Design wird auch der Soundtrack häufig gelobt.

Im aktuellen Steam-Sale könnt ihr euch zusätzlich direkt den Nachfolger Hotline Miami 2: Wrong Number für nur 2,21 Euro schnappen (auf Steam ansehen). Beide Spiele zusammen bekommt ihr zusammen mit den exzellenten Soundtracks gerade für 7,88 Euro.

