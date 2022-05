Mit spannenden und kurzen Runden hat das Spiel Vampire Survivors in den letzten Monaten für viel Spaß gesorgt. Jetzt wird auf Steam ein ähnliches Spiel gefeiert – und das ist sogar kostenlos.

Steam: 10 Minutes Till Dawn kostenlos spielen

Seit dem 11. Mai 2022 könnt ihr das neue Action-Rogue-like 10 Minutes Till Dawn kostenlos herunterladen, eine Art Demo vom Spiel 20 Minutes Till Dawn, das bald erscheint. In der abgespeckten Version gibt es weniger Auswahl bei Charakteren und Waffen und es sind auch nicht alle Spielmodi enthalten.

In dem Rogue-like-Spiel wählt ihr einen Charakter sowie eure Waffen und stürzt euch in ein Match. Ziel ist es, zahlreiche Gegner-Wellen zu überstehen. Dafür stehen euch Upgrades unterschiedlichster Art zur Verfügung. Wie der Name schon verrät, könnt ihr euch bei 10 Minutes Till Dawn auf rund zehn Minuten pro Runde einstellen – perfekt für ein schnelles Spiel zwischendurch.

Die Bewertungen auf Steam fallen „äußerst positiv“ aus. 96 % der Spieler loben unter anderem die Ähnlichkeiten zu Vampire Survivors, das Level-Up-System und die Musik, die jede Runde noch etwas aufpeppt und spaßiger macht. (Quelle: Steam)

Wann mit 20 Minutes Till Dawn die Vollversion erscheint, ist bisher noch nicht bekannt. Ihr könnt euch das Spiel bei Steam aber schon auf eure Wunschliste setzen.

Steam: Vampire Survivors in Kürze im Xbox Game Pass

Microsoft hat gerade die Katze aus dem Sack gelassen und verraten, auf welche neuen Spiele sich Abonnenten künftig freuen können. In der zweiten Mai-Hälfte warten auf euch 12 Spiele, darunter auch das Gothic-Horrorspiel Vampire Survivors. Ab dem 19. Mai 2022 steht das Spiel in der Bibliothek des Xbox Game Pass zur Verfügung.

Auf welche Spiele ihr euch im Mai und in den kommenden Wochen noch freuen könnt, verraten wir euch in unserer praktischen Übersicht.

