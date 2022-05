Nachdem Starfield auf 2023 verschoben worden ist, könnte ein anderes Spiel seinen Platz einnehmen. Ein Gerücht verspricht jetzt nämlich den 2022-Release einer neuen Shooter-Collection für die Xbox.

Insidern zufolge plant Microsoft, eine Gears-of-War-Collection zu veröffentlichen. Die Shooter-Sammlung soll demnach noch in diesem Jahr erscheinen – eine offizielle Bestätigung könnte bereits nächsten Monat beim Xbox Games Showcase erfolgen.

Gears of War: Collection für 2022 geplant?

In einem Podcast von XboxEra hat Journalist Nick Baker bekannt gegeben, dass Microsoft an einer Gears-of-War-Collection arbeite. Diese Spiele-Sammlung würde ähnlich wie die Master Chief Collection von Halo mehrere Games der Gears-of-War-Reihe enthalten.

Bereits im Januar gab es das Gerücht, dass ein Microsoft-Franchise eine solche Collection erhalten würde, doch es wurden keine Namen genannt. Während sich Fans schon lange eine Marcus-Fenix-Collection wünschen, könnte dies nun also in diesem Jahr noch Realität werden. Darüber hinaus sind die Informationen jedoch leider rar gesät. Ob die Shooter-Spiele zum Beispiel grafische Updates bekommen oder bestimmte Inhalte hinzugefügt werden, ist nicht bekannt. Ebenfalls unklar ist, ob die Collection alle fünf Spiele der Hauptreihe oder darüber hinaus auch noch die Spin-Offs Gears of War: Judgement und Gears Tactics enthalten sein könnten.

Schaut euch hier den Podcast auf YouTube an (ab 43:26):

Xbox: Spiele-Dürre wegen Starfield und Redfall

Letzte Woche hat die offizielle Verschiebung von Starfield und Redfall bei Xbox-Gamern für lange Gesichter gesorgt. Ohne die beiden langerwarteten Spiele sieht der Games-Kalender dieses Jahr in Bezug auf Xbox-Releases nun etwas dünn aus – die Gears-of-War-Collection könnte in dieser Hinsicht eine äußerst willkommene Abhilfe schaffen, auch wenn eine Collection von älteren Games sicherlich nicht den gleichen Hype entfachen würde wie das kommende Sci-Fi-RPG von Bethesda. Aber um die Xbox-Spiele-Dürre 2022 zu überbrücken, könnte sich die Shooter-Sammlung durchaus eignen.

