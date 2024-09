Powerrüstungen in Fallout 76: Fundorte, alle Arten und Vorteile

Eine mächtige Powerrüstung liefert euch auch in Fallout 76 den besten Schutz vor Strahlung und Angriffen sowie mehr Stauraum für Gegenstände. Wir zeigen euch hier alle Arten von Powerrüstungen und mögliche Fundorte in der Spielwelt.

Vorteile von Powerrüstungen

Durchquert ihr die große Welt von Appalachia, werdet ihr früher oder später Powerrüstungsstationen entdecken oder mit etwas Glück sogar Teile einer Powerrüstung (engl. Power Armor) finden. Spätestens dann werdet ihr euch fragen, welche Vorteile denn so eine Powerrüstung hat.

Eine Powerrüstung schützt euch vor Strahlung und erhöht eure Stärke, womit sie euch mehr Tragekapazität verschafft. Außerdem annulliert die Panzerung jeglichen Fallschaden und eure physische Verteidigung steigt.

Den einzigen Nachteil, den Powerrüstungen mit sich bringen, sind Fusionskerne, die alle Teile der Ausrüstung verbrauchen. Findet ihr ein Teil einer beliebigen Powerrüstung, ist dieses glücklicherweise immer mit einem Fusionskern versehen, der die Panzerung eine Weile lang mit Energie versorgt.

Gute Nachricht für besorgte Überlebende: Lasst ihr eure Powerrüstung irgendwo stehen, kann sie kein anderer Spieler einfach so stehlen. Allerdings verschwindet eure Powerrüstung irgendwann, wenn ihr zu lange wartet. Packt die Einzelteile der Ausrüstung einfach in eine Lagerkiste, damit ihr immer Zugriff darauf habt.

Alle Powerrüstungen, ihre Stufen und Besonderheiten

Leider könnt ihr nicht einfach alle Powerrüstungen anziehen, die ihr in Appalachia findet. Bestimmte Bauteile setzen eine Stufe voraus. Nachfolgend listen wir euch alle Powerrüstungen auf, die nach Release von Fallout 76 verfügbar sind. In Zukunft wird es sicherlich noch weitere Modelle geben:

Powerrüstung Maximale Stufe Besonderheit Raider-Powerrüstung Stufe 15, 25, 35 und 45 Schwächste Powerrüstung, die euch mit Stufe 15 aber ausreichend Schutz bietet. Bagger-Powerrüstung Stufe 45 • Komplettes Set gewährt +100 Tragekapazität.

• Schwarzes Titan wird zur Reparatur benötigt. T45-Powerrüstung Stufe 25, 35, 45 Hohe physische Verteidigung steht einer nur geringen RAD-Resistenz gegenüber. T-51B-Powerrüstung Stufe 50 Noch weniger RAD-Resistenz als die T-45-Powerrüstung, dafür etwas höhere physische Verteidigung. T-60-Powerrüstung Stufe 50 Sehr hohe Resistenz gegenüber physischen Schaden, Energieschaden und RAD – die beste Allrounder-Panzerung. T-65-Powerrüstung Stufe 50 • Wurde im „Wastelanders“-Update ergänzt. • Kann in Vault 79 gegen 6.900 Goldbarren eingetauscht werden. • Höchster Wert an Energie- und physischen Resistenzen. X-01-Powerrüstung Stufe 50 • Höchste Energie- und RAD-Resistenz.

• Schwarzes Titan wird zur Reparatur benötigt. Ultrazit-Powerrüstung Stufe 50 • Höchste Resistenz gegenüber physischen Schaden.

• Ultrazit wird zur Reparatur benötigt. Hellcat-Powerrüstung Stufe 50 • Wurde im „Steel Reign“-Update ergänzt. • Bekommt ihr als Belohnung für die Quest „Der Katalysator“. • Absorbiert ballistischen Schaden und ist somit noch stärker als die T-65-Powerrüstung. Union-Powerrüstung Stufe 50 • Wurde im „Expeditions: The Pitt“-Update ergänzt. • Bekommt ihr, indem ihr Briefmarken bei Giuseppe Della Ripa gegen Einzelteile der Powerrüstung tauscht. Briefmarken erhaltet ihr für den Abschluss von Expeditionen.

Findet ihr Teile dieser Powerrüstungen, könnt ihr sie an einer Powerrüstungsstation verbessern. Dort könnt ihr sogar Teile selber herstellen, wenn ihr die richtigen Baupläne gefunden habt.



Mit etwas Glück hängen an Powerrüstungsstationen immer mal wieder Teile einer Panzerung, weshalb ihr diese Fundorte öfter abklappern solltet. Waren andere Spieler schneller, kommt ihr zu einem späteren Zeitpunkt wieder.

Schließt „Powergräber” ab, wenn ihr überall Powerrüstungsstationen bauen wollt.

Eine Powerrüstungsstation könnt ihr selber bauen, indem ihr die Quest „Powergräber” im südlichen Ash Heap abschließt und den Bauplan für die Station als Belohnung für den erfolgreichen Abschluss bekommt.

Mögliche Fundorte für Powerrüstungen

Wir haben uns die Mühe gemacht und alle möglichen Fundorte von Powerrüstungen und Einzelteilen auf der Karte markiert. Diese solltet ihr immer wieder besuchen, wenn ihr irgendwann ein komplettes Set einer Powerrüstung vervollständigen wollt. Wo ihr verbesserte Ausrüstungen finden könnt, seht ihr hier:

Öffnet die Karte für Powerrüstungen in einem neuen Tab, um etwas heranzoomen zu können.

Einige Bauteile oder gar Fusionskerne könnt ihr auch getöteten Feinden entnehmen, sollten diese zufälligerweise etwas dieser Art bei sich tragen.

Uns hat für den Anfang vor allem die Bagger-Rüstung gefallen, die euch einen erheblichen Bonus an Tragekapazität liefert, die wohl bei jedem Spieler früh zum Problem wird. Die T-60-Powerrüstung ist eher schwierig zu finden, dafür liefert sie euch in nahezu allen Bereichen ausreichend Schutz. Solltet ihr die Möglichkeit haben, so eine zu bauen, dann nutzt sie!