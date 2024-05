Fallout 76: Nützliche Baupläne und ihre Fundorte

Baupläne sind in Fallout 76 überall in der Spielwelt zu finden. Einige findet ihr im Rahmen der Story, nach anderen Skizzen müsst ihr suchen. Wir zeigen euch die Fundorte einiger nützlicher Baupläne für Waffen, Rüstungen oder Deko-Gegenständen.

Fundorte nützlicher Baupläne in Fallout 76

In unserer Liste sind nicht unbedingt die Baupläne enthalten, die ihr offensichtlich im Rahmen der Story bekommt. Hin und wieder hat sich eine solche Anleitung eingeschlichen, doch grundsätzlich versuchen wir euch nur die Skizzen zu zeigen, auf die ihr im Spiel nicht direkt mit der Nase gestoßen werdet.

Eigentlich findet ihr im Ödland immer eine gute Waffe oder ein besseres Stück Rüstung als die, die ihr bisher eingesammelt habt. Besonders gut sind dabei diejenigen, die auch Taschen enthalten, denn so könnt ihr die Größe eures Inventars erhöhen. Mit jeder Tasche könnt ihr 5 Punkte auf das Maximum draufrechnen.

Bastelwerkbank

Sutton ist eines der ersten Orte, die ihr bei Fallout 76 besuchen werdet. Solltet ihr den Bauplan für die Bastelwerkbank aus irgendwelchen Gründen noch nicht im Rahmen der Story gefunden haben, dann sucht ihr in einem Gebäude nördlich von Sutton. Schaut euch dafür das Regal in der Werkstatt genauer an.

BioKomm-Raider-Rüstung – Futter

Wenn ihr bei Top of the World angekommen seid, dann schaut euch genau um. Ihr findet einen Raum, der einer Mensa oder einer anderen Art von Verkaufsraum ähnelt. Darin steht ein Tresen und darauf eine Kasse. Der Tresor links daneben ist leicht zu übersehen, darin befindet sich aber dieser Bauplan. Haltet die Augen also offen.

Bratspieß

Im Rahmen der Hauptmisson sollt ihr euch über das Impfprojekt informieren. Dafür müsst ihr zum Flughafen Morgantown. In einem der Gebäude findet ihr diesen Tresor und darin die Anleitung für einen Bratspieß.

Einzelregal

Am Flughafen Morgantown gibt es mehrere Anleitungen zum Einsammeln. Diese hier verschafft euch die Möglichkeit, ein Einzelregal zu bauen. Das Gebäude, in dem sie sich befindet, werdet ihr im Rahmen der Hauptstory entdecken, und zwar dann, wenn ihr euch über das Impfprojekt informieren sollt.

Generator (Mittel)

Nordöstlich vom Flughafen Morgantown findet ihr dieses Terminal. Auch das werdet ihr im Rahmen einer Nebenmission entdecken. In der Nähe findet ihr nämlich ein überfallenes Camp, das von einem Protektron bewacht wird. Auch wenn sein Besitzer schon längst verstorben ist, könnt ihr seine Erkenntnisse nutzen. Wir haben während der Hauptstory das Holo-Band „Freiwilligentraining: Das 1 × 1 des Camping“ eingesammelt, welches uns zu diesem Bauplan geführt hat.

Injektor

Begebt euch zum Wavy Willards Wasserpark und sucht dort die unterirdischen Gänge auf und dort den dargestellten Raum. In der Kiste findet ihr dann den Bauplan für den Injektor.

Kommoden

Um in eurem Lager ein paar Kommoden bauen zu können, müsst ihr euch nach Horizon’s Rest begeben. Hier findet ihr Flugzeugturbinen, die als Wohnräume genutzt werden. In einer davon liegt auf dem Bett diese Anleitung.

Nuka-Cola-Automat

Mit dem Flughafen Morgantown sind wir immer noch nicht durch, denn hier gibt es noch diesen Bauplan. Sucht danach in einem Werkzeugkasten.

Sturmgewehr-Mod

Begebt euch in das graue Gebiet im Südwesten der Karte und sucht den Ort Belching Betty auf. Hier findet ihr diese rote Truhe und darin die gesuchte Anleitung und eine Haarklammer.

Vault Boy, Vault Girl und Vault-Tec-Anzug

Begebt euch nach Grafton, wo ihr im Rahmen der Quest mit dem Bürgermeister sprechen müsst. Genau bei der Quest-Markierung findet ihr diese Truhe und darin die drei Baupläne.

Verstärker

Im Rahmen der Hauptstory sollt ihr den Verstärkerbauplan finden. Der Questmarker führt euch zur Leiche von Major Darion Jones und in seinen Taschen ist die gesuchte Anleitung.

Wasserpumpe und Vault-Tec-Pappaufsteller

Die wesentlichen Anleitungen könnt ihr recht schnell im Spiel finden. Da ihr die Wasserpumpe braucht, um euch mit Wasser zu versorgen und euren Durst stillen zu können, empfehlen wir euch diesen Fundort schnell aufzusuchen. Außerdem gibt es dann gleich noch den Bauplan für einen Vault-Tec-Pappaufsteller obendrauf.

Von Klavier bis Topfpflanze

Wenn ihr den Responder-Händler am Flughafen Morgantown besuchen geht, dann solltet ihr viele Kronkorken einpacken. Im Angebot hat er nämlich gleich elf Baupläne und manche davon sind gar nicht schlecht:

Klavier (840 Kronkorken)

Kochherd (240 K)

Krankenhausbett (240 K)

Lange Kirchenbank (240 K)

Lederrüstung mit Taschen – Torso (120 K)

Metallbank (240 K)

Mistgabel (108 K)

Moderne Tische (360 K)

Raider-Rüstung mit Taschen – Torso (120 K)

Single-Action-Revolver (120 K)

Topfpflanzen (240 K)

Großer Wasseraufbereiter

Wenn ihr der Aufseherin-Quest weiter folgt, kommt ihr in Kürze im Camp McClintock an. Hier findet ihr diese Anleitung in der Kiste „Versteck des Aufsehers“. Den genauen Fundort seht ihr auf der Karte.

Lederrüstung mit Taschen – Körperteile

Im Osten des abgestürzten Flugzeuges liegt Helvetia. Betretet die Kirche und bahnt euch einen Weg nach oben in den Turm. Hier liegt die gezeigte Tasche und der Bauplan für eine Lederrüstung mit Taschen.

Raiderrüstung mit Taschen – Körperteile

Betretet ihr den Morgantown-Betriebshof, solltet ihr in den verrosteten Regalen Ausschau nach Schätzen halten. Hier findet ihr zum Beispiel den Bauplan für Körperteile einer Raider-Rüstung mit Taschen – äußerst nützlich.

Leichtmetall-Torso

Schaut euch beim Flughafen Morgantown in den zahlreichen Hangars um. Diese wurden zu Unterkünften umgebaut und hier findet ihr im oberen Stockwerk eine grüne Kiste, in der ein Bauplan für den Leichtmetall-Torso liegt.

Wasseraufbereiter

Einen großen Wasseraufbereiter haben wir bereits in der Liste. Wollt ihr die kleinere Variante basteln, findet ihr den Bauplan im Capitol Building in Charleston.

Single-Action-Revolver (Elfenbeingriff)

Zwischen dem Firmenhauptsitz von Hornwright Industrial und Charleston Herald findet ihr den Bauplan für einen nützlichen Single-Action-Revolver mit Elfenbeingriff in den oberen Etagen der Ruinen. Auf einem Tisch vor nettem Ausblick findet ihr einen blauen Ordner und die Blaupause.

Leichtmetall-Beine

Im Rahmen einer Quest gelangt ihr zu Greg’s Mine Supply. Hier in den Ruinen findet ihr den Bauplan für Leichtmetall-Beine, wenn ihr im Keller nach dem Ordner sucht, der hier neben einem roten Koffer steht.