Fallout 4: Alle Enden der Fraktionen im Video

Jede schöne Reise endet irgendwann. Hier zeigen wir euch alle Enden der Fraktionen von Fallout 4. Egal, ob Minutemen, Stählerne Bruderschaft oder Railroad. Das sind die Endsequenzen der Fraktionen im Video.

Natürlich geben wir an dieser Stelle eine deutliche Spoiler-Warnung an jeden heraus, der die Geschichte von Fallout 4 noch nicht beendet hat.

Alle Enden der postapokalyptischen Welt in Fallout 4

Im Spiel gibt es vier große Fraktionen – ihre Vor- und Nachteile listen wir euch im verlinkten Guide auf. Ihr könnt für alle Gruppierungen Quests abschließen, müsst euch an einem bestimmten Punkt im Spielverlauf aber für eine der folgenden Fraktionen entscheiden:

Minutemen

Stählerne Bruderschaft

Das Institut

Railroad

Entscheidet ihr euch für eine Gruppierung, scheitern alle aktiven Missionen der anderen Fraktionen. Es folgen alle Enden jeder einzelnen Fraktion mitsamt Video zur Endsequenz. Erstellt euch bestenfalls mehrere Spielstände, damit ihr das Spiel nicht viermal komplett durchspielen müsst.

Das Ende an der Seite der Minutemen

In der letzten Mission für die Minutemen („Die atomare Option“) erhitzt ihr den Reaktor des Instituts per Terminal und jagt das Gelände in die Luft. Vorher solltet ihr euch natürlich von dort weg teleportiert haben.

Ihr schaut euch das Spektakel aus sicherer Entfernung an, während ihr euch gegen euren Sohn Shaun und das Institut entschieden habt. Einen besonderen Dank erntet ihr anschließend von Preston Garvey. Auf dem YouTube-Kanal von Gamer's Little Playground könnt ihr das Ende nochmals anschauen.

Das Ende an der Seite der Stählernen Bruderschaft

Das Ende auf Seiten der Stählernen Bruderschaft ist das größte Spektakel von allen. Ihr belebt Liberty Prime zum Leben und reist zum Institut. Auf dem Weg dorthin zerlegt die Kriegsmaschine alles in Schutt und Asche. Die letzte Mission trägt hier ebenfalls den Namen „Die atomare Option“ und führt euch, wie bei dem Ende der Minutemen, zum Reaktor des Instituts.

Hier bringt ihr die Fusionsimpulsladung an, jagt alles in die Luft und sprecht im Anschluss mit Ältester Maxson, der euch ein paar letzte Worte zukommen lässt. Hier die Endsequenz, wenn ihr mit der Stählernen Bruderschaft zusammenarbeitet.

Endsequenz der Stählernen Bruderschaft - Fallout 4

Das Ende an der Seite der Railroad

Wie bei den vorigen Enden, begebt ihr euch in das Institut, um den Reaktor zu zerstören. Zunächst müsst ihr euch noch um die Prydwen kümmern, um die Stählerne Bruderschaft auszulöschen. Zerschlagt den Widerstand der Synths und schaut euch den schönen Atompilz aus der Ferne an.

Nachdem euch Desdemona ein letztes Mal anspricht, habt ihr auch dieses Ende erfolgreich abgeschlossen. Auf dem YouTube-Kanal von calloftreyarch, seht ihr die gesamte Endsequenz nach der Zusammenarbeit mit der Railroad-Fraktion.

Das Enden an der Seite des Instituts

Jetzt wird es spannend: Ihr müsst alle Anführer der Fraktionen beseitigen. Ihr erledigt Desdemona, Anführerin der Railroad, und programmiert Liberty Prime am Flughafen von Boston um, damit die Kriegsmaschine das Luftschiff der Stählernen Bruderschaft unter Beschuss nimmt.

Während ihr den Roboter hackt, wehrt ihr eine Vielzahl Soldaten in Power-Rüstungen ab, die vom Ältesten Maxson geschickt werden. Anschließend begebt ihr euch in das Institut und besucht euren Sohn Shaun am Sterbebett. Die letzte Mission „Atomare Familie“ ist abgeschlossen. Diese Endsequenz bekommt ihr danach zu sehen:

Endsequenz des Instituts - Fallout 4

