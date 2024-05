Fallout 76: Beste Waffen & Liste mit Fundorten

© Wir zeigen euch die Fundorte der besten Waffen in Fallout 76 (Bildquelle: Screenshot GIGA) 1 / 21

In Fallout 76 könnt ihr 20 legendäre Waffen bekommen, die es jeweils nur einmal im ganzen Spiel gibt. Diese besten Waffen werden mit einem Stern markiert und besitzen im Gegensatz zu ihren normalen Versionen zusätzliche Boni. Wir zeigen euch die Fundorte, Werte und Effekte all dieser Waffen in der Liste und Bilderstrecke.

Die legendären Waffen in Fallout 76 erhaltet ihr fast ausnahmslos als Belohnungen für Hauptquests und Nebenquests im Ödland von West Virginia. Dabei ist von Wurfwaffen über Nahkampfwaffen bis hin zu Schusswaffen alles dabei, was das Herz begehrt. Wo ihr alle diese besten Waffen finden könnt, zeigen wir euch auf den Folgeseiten dieser Bilderstrecke.

Alle legendären Waffen in Fallout 76

Einzigartige Waffen solltet ihr immer wertschätzen und auch die besten Mods an ihnen montieren, um das Beste aus ihnen herauszuholen. Ihr könnt sie zudem an Waffenwerkbänken zu besseren Versionen aufwerten, um sie eurer Stufe anzupassen. Dadurch steigt dann auch der ausgeteilte Schaden.

Auf den Folgeseiten dieser Bilderstrecke zeigen wir euch die Fundorte, Werte und Effekte aller legendären Waffen in Fallout 76. Alternativ könnt ihr auch die folgende Liste nutzen, in der wir euch alle Waffen verlinken, so dass ihr schnell zu denen springen könnt, die euch noch fehlen: