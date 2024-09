Ubisoft verplappert sich: 9 Jahre altes Assassin’s Creed bekommt neues Feature

Ubisoft hat kürzlich ein dickes Upgrade für Assassin’s Creed Syndicate angedeutet, nur um den Hinweis kurz darauf wieder zu löschen. Zurück bleibt ein spannendes Gerücht, das aber durchaus wahr werden könnte.

Alter Klassiker, neue Framerate

Ein inzwischen gelöschter Tweet der offiziellen Ubisoft-Latam-Seite deutete auf ein 60-FPS-Upgrade für Assassin’s Creed Syndicate hin. Damit würde sich der Titel in den aktuellen Trend einfügen: Immer mehr ältere Spiele der Reihe bekommen Updates für die aktuelle Konsolengeneration, um ein flüssigeres Spielerlebnis zu bieten.



Assassin’s Creed Origins erhielt 2022 beispielsweise ein ähnliches Upgrade für die PS5 und Xbox Series X|S. Es wäre also keine Überraschung, wenn Ubisoft auch Syndicate einen technischen Feinschliff verpassen würde. Aber warum wurde der Tweet gelöscht? Vielleicht war es ein verfrühter Post oder einfach ein Missverständnis. Offiziell bestätigt ist das Upgrade derzeit jedenfalls nicht (Quelle: GameRant).



Assassin’s Creed Syndicate erschien 2015 und versetzte die Spieler ins London der Industriellen Revolution. Trotz des eher mäßigen Erfolgs zum Release hat der Assassin's-Creed-Teil bis heute eine treue Fangemeinde. Ein 60-FPS-Upgrade könnte Syndicate jetzt in neuem Glanz erstrahlen lassen und sowohl alte Hasen als auch Neueinsteiger in seine Welt locken.



Habt ihr schon den Trailer zum kommenden Assassin’s Creed Shadows gesehen?

Assassin’s Creed: Nächster Teil steht in den Startlöchern

Während die Aussicht auf ein mögliches 60-FPS-Upgrade einige Nostalgiker begeistert, blicken die meisten Fans bereits auf das nächste große Highlight: Assassin’s Creed Shadows.



Der kommende Teil, der am 15. November 2024 erscheinen soll, entführt die Spieler ins feudale Japan. Mit zwei neuen Hauptfiguren und einem Setting, das sich Fans seit Jahren wünschen, hat Shadows das Potenzial, der nächste große Hit der Reihe zu werden.