Assassin’s Creed Shadows: Eine Szene im neuen Ubisoft-Trailer springt Fans sofort ins Auge

In knapp zwei Monaten erscheint Assassin’s Creed Shadows. Ubisoft Marketing-Maschine läuft inzwischen auf Hochtouren, wie ein neuer Trailer unter Beweis stellt. Der soll eigentliche die Spielwelt in den Fokus stellen, doch die Fans hängen sich stattdessen an einer Szene auf – zurecht? Mal schauen, ob ihr den Kritikpunkt sofort seht. Den Trailer könnt ihr euch direkt oben anschauen.

Assassin’s Creed Shadows: Ubisoft liefert neuen Open-World-Trailer

Knapp zwei Minuten lang zeigt Ubisoft im neuen „World Trailer“ erneut Szenen aus Assassin’s Creed Shadows. Statt schneller Cuts und brachialer Action gibt es dieses Mal jedoch eher langsame Kamerafahrten durch ruhige Szenen innerhalb der offenen Spielwelt zu sehen.



Ubisoft will mit dem neuen Trailer die Atmosphäre des Japan-Assassin’s-Creeds einfangen und erinnert die Fans daran, dass es dieses Mal unterschiedliche Jahreszeiten im Spiel geben wird. Denn abseits der kunterbunten Szenen aus dem Frühling oder Sommer gibt es auch einige herbstlich anmutende und winterliche Eindrücke zu sehen.

Gut zu wissen: Der Trailer besteht aus einem Mix aus Gameplay und In-Game-Cutscenes, die auf der PS5 oder dem PC aufgenommen wurden.

So ein Blick über die weite Landschaft Japans sieht schon ganz nett aus. (© Ubisoft)

Assassin’s-Creed-Fans zerreißen Trailer in der Luft – wegen einer Szene

Bei den Spielern kommt der Trailer auf YouTube aktuell aber gar nicht gut an. Knapp 3.700 Likes stehen hochgerechneten 7.600 Dislikes gegenüber (Quelle: YouTube) – ein Desaster für Ubisoft. Doch was ist der Kritikpunkt der Fans?



Die meisten stören sich an einer winzigen Szene, die sich zwischen 0:32 und 0:33 Minuten im Trailer abspielt. Darauf zu sehen ist Yasuke, der auf seinem Pferd durch ein Dorf trabt. Doch irgendwas stimmt mit der Animation des Pferdes nicht. Es scheint für einen kurzen Moment förmlich über den Boden zu schweben, seht selbst:

Diese Trabanimation des Pferdes regt viele Assassin’s-Creed-Fans auf. (© Ubisoft)

Die Fans sind sich sicher: Wenn solche groben Schnitzer im Trailer landen, wird es im fertigen Spiel noch viel mehr Bugs, Glitches und fehlerhafte Animationen geben.

