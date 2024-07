In Flintlock: The Siege of Dawn habt ihr einen wichtigen Gott-Begleiter namens Enki an eurer Seite. Findet ihr seine in den Spielwelten verstreuten Federn, wird er noch mächtiger. Wir haben alle Enki-Federn gefunden und verraten euch in diesem Guide, wo ihr danach suchen müsst.

Was sind Enki-Federn?

Enki ist Nors kleiner Begleiter in Flintlock: The Siege of Dawn. Er hilft euch dabei Gegner zu zermürben und mit Flüchen zu belegen. Auf seinen Rundreisen durch Dreigipfel und Wandersruh scheint der Gott im Fuchsgewand allerdings ein paar seiner Federn verloren zu haben.

Kennt ihr den Standort der Enki-Federn, wisst aber nicht, wie ihr ihn erreichen könnt, schaut euch folgendes Video an:

Flintlock - The Siege of Dawn: Alle Enki-Federn finden Abonniere uns

auf YouTube

Wenn ihr sie wieder einsammelt, stärkt ihr Enkis Kräfte. Ein nützlicher Vorteil, auf den ihr vor allem im Kampf gegen Bosse nicht verzichten wollt. Fünf Federn sind insgesamt in den Spielwelten Dreigipfel und Wandersruh versteckt. Ihr müsst sie lediglich einsammeln, um Enkis Macht zu erweitern.

Alle Enki-Federn in Dreigipfel finden

Die erste Enki-Feder befindet sich in der Nähe des Startpunkts von Dreigipfel. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Die erste Enki-Feder befindet sich in der Nähe des Startgebiets in Dreigipfel. Folgt einfach dem Pfad Richtung Westen und haltet vor dem großen Tor nach einer Riss-Levitation Ausschau. Damit gelangt ihr auf die Felsformation im Norden, wo sich auch die erste Enki-Feder befindet.

Die zweite Feder befindet sich in den nördlichen Nebellanden, die dritte beim Erleuchteten Gipfel im Westen. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Die zweite Enki-Feder ist in den Nebellanden zu finden. Ihr müsst die Spitze des Turms erreichen, der auf einem Felsen errichtet wurde. Auf der Brüstung liegt die Feder und wartet auf die Abholung.

Die dritte Enki-Feder könnt ihr ganz im Westen von Dreigipfel beim Gebiet „Erleuchteter Gipfel“ einsammeln. Die Spitze des Gipfels müsst ihr ohnehin erreichen, wenn ihr die Nebenquest „Verzögertes Wiedersehen“ abschließen wollt. Ihr findet die Feder auf dem kaputten Lastenaufzug.

Alle Enki-Federn in Wandersruh einsammeln

Die letzten beiden Federn könnt ihr erst in Wandersruh erreichen. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Die vierte Enki-Feder erreicht ihr durch eine Nebenquest, die ihr in der Nähe des Kraftsteins am Kap des Wiedersehens erhalten könnt. Die Quest hört auf den Namen „Aufstieg“ und euer Ziel ist es die mysteriöse Frau aufzuspüren, die euch immer wieder den Weg weist. Folgt den Markierungen bis zum höchstgelegenen Aussichtspunkt, um schließlich mit einer Feder belohnt zu werden.

Die fünfte und letzte Enki-Feder versteckt sich bei Sibyls Zähnen und ist nur durch ein Labyrinth von Felsformationen und Rissen erreichbar. Versucht die östlichste Ebene des Irrwegs zu erreichen, um die Feder zu erhalten. Habt ihr das geschafft, hat Enki seine vollständige Stärke erreicht.

