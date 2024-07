Flintlock - The Siege of Dawn: Alle Banner entfernen in Dreigipfel

Im Action-Rollenspiel Flintlock: The Siege of Dawn könnt ihr 15 Banner in Dreigipfel finden und entfernen. Allerdings sind die Flaggen nicht nur in der gesamten Spielwelt verstreut, sondern meist auch gut versteckt. In diesem Guide verraten wir euch die Fundorte aller Banner.

Hauptquest „Kampfgestählt“ freischalten

Bevor ihr die Banner in der Spielwelt Dreigipfel aufstöbern und entfernen könnt, müsst ihr erst die dazu nötige Hauptquest „Kampfgestählt“ freischalten. Kämpft euch dazu bis zum Kai von Welsheim durch und besiegt den dort ansässigen Banditenanführer.

Sprecht dann mit der Wirtin des Kaffeehauses und anschließend mit der Zimmerin außerhalb des Gebäudes. Sie bedankt sich bei euch für die Vertreibung der Banditen und wäre überaus erfreut, wenn ihr euch jetzt noch um die Banner kümmern könntet, welche die Banditen hinterlassen haben.

So schaltet ihr die neue Hauptquest frei und könnt die ersten vier Banner von Dreigipfel zerstören. Sie befinden sich allesamt im Kai von Welsheim und werden euch sofort auf der Karte markiert. Ihr könnt die Banner anhand ihrer blutroten Farbe und einem weißen Dreieck erkennen. Das ist für die übrigen elf Banner von Bedeutung, weil euch diese nicht mehr auf der Karte angezeigt werden.

Alle Banner finden und entfernen

Um ein Banner zu entfernen (wie es im Spiel heißt), müsst ihr es zerstören. Da der Blickpunkt auf die Flaggen fixiert werden kann, könnt ihr sie am einfachsten mit primären Schusswaffen vernichten. Ist eine Flagge zu weit entfernt, könnt ihr sie aber auch mit sekundären Schusswaffen manuell ins Visier nehmen.

In den markierten Bereichen findet ihr jeweils eine Flagge. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

5. Banner in „Die rosige Meile“ (Rosy Mile): Erklimmt die Felswand neben dem Kraftstein und ihr findet ein Banner südlich einer kleinen Hütte.

Erklimmt die Felswand neben dem Kraftstein und ihr findet ein Banner südlich einer kleinen Hütte. 6. Banner in Meilenend (Mile's End Barricade): Südlich der Bresche an einem Holzhaus.

Südlich der Bresche an einem Holzhaus. 7. Banner in „Erleuchteter Gipfel“ (Enlightened Peak): Werft vom Kraftstein aus einen Blick nach Norden und ihr könnt das an einem Gebäude befestigte Banner bereits sehen.

Werft vom Kraftstein aus einen Blick nach Norden und ihr könnt das an einem Gebäude befestigte Banner bereits sehen. 8. Banner in Weisbrück (White Bridge): Verlasst das Kaffeehaus Richtung Westen und ihr findet das Banner an einem Wachturm.

Verlasst das Kaffeehaus Richtung Westen und ihr findet das Banner an einem Wachturm. 9. Banner in Nebellande (Foglands): An der Spitze eines Felsens, der aus den Sümpfen hervorragt, befindet sich das Banner.

An der Spitze eines Felsens, der aus den Sümpfen hervorragt, befindet sich das Banner. 10. Banner in Bergmannstor (Pitman's Gate): Vom Kraftstein aus Richtung Norden an einem Wachturm, der auf einem Felsen steht.

Vom Kraftstein aus Richtung Norden an einem Wachturm, der auf einem Felsen steht. 11. Banner in der Pulvermanufaktur (Sulfur Mines): Innerhalb der Mine an der eingestürtzten Holzbrücke.

Innerhalb der Mine an der eingestürtzten Holzbrücke. 12. Banner in der Pulvermanufaktur (Sulfur Mines): Nach einem Kraftstein am Ende der Pulvermanufaktur könnt ihr über einen Riss-Sprung auf die gegenüberliegende Ebene gelangen. Hier befindet sich zwischen dem Stollen und der Felsdecke das Banner.

Im Norden von Dreigipfel findet ihr die drei letzten Fahnen. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

13. Banner am Werkhof (The Workyard): Südwestlich des Kaffeehauses befindet sich das Banner an einer Stange neben einem Wachturm.

Südwestlich des Kaffeehauses befindet sich das Banner an einer Stange neben einem Wachturm. 14. Banner in „Die Stadt Ius“ (City of Writ): Vom Marktplatz aus über eine Seitenstraße ist das Gebäude mit dem Banner erreichbar. Es befindet sich an der südlichen Außenmauer des zweiten Stockwerks.

Vom Marktplatz aus über eine Seitenstraße ist das Gebäude mit dem Banner erreichbar. Es befindet sich an der südlichen Außenmauer des zweiten Stockwerks. 15. Banner in „Die Halle der Richter“ (The Hall of the Judges): Das letzte Banner befindet sich beim letzten Kraftstein vor der Kathedrale. Lauft Richtung Osten das Geländer entlang und ihr seht an einer der Säulen gen Norden die letzte Flagge.

Habt ihr alle Banner entfernt, erhaltet ihr einen Verdienstorden als Belohnung. Der Orden ist als Item in eurem Inventar aufzufinden und gewährt keine besonderen Vorteile. Allerdings erhaltet ihr für die Entfernung aller Flaggen in Dreigipfel 1.500 Ruf, den ihr in nützliche Fähigkeiten oder Verbesserungen investieren könnt.

