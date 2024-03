Dragon’s Dogma 2: Alle Laufbahnen freischalten & Klassen wechseln

In Dragon’s Dogma 2 könnt ihr 10 Laufbahnen freischalten, die die verschiedenen Klassen im Spiel darstellen. Vier Laufbahnen stehen euch von Beginn an zur Verfügung, die anderen müsst ihr allerdings selbst freischalten. An dieser Stelle zeigen wir euch alle Fundorte der Vocations und wie ihr eure Laufbahn wechseln könnt.

Dragon's Dogma 2 Facts

Anzeige

Klassen und Laufbahnen wechseln

Beim Charakter erstellen in Dragon’s Dogma 2 müsst ihr euch für eine Laufbahn entscheiden. Diese ist allerdings nicht in Stein gemeißelt, denn im Laufe des Spiels könnt ihr jederzeit eure Klasse wechseln und sämtliche Laufbahnen einschlagen, die das Rollenspiel zu bieten hat.

Um eure Laufbahn zu wechseln, begebt euch zur Laufbahngilde in Vernworth, Ruhestadt oder Bakbattahl (Symbol mit zwei Schwertern auf der Karte) und wählt den Menüpunkt „Laufbahn wechseln“ aus. Auch in manchen Gasthäusern, zum Beispiel in Melve, ist dies möglich. Ihr könnt sowohl die Klasse des Erweckten als auch die Klasse eures Hauptvasallen wechseln. Bei Hilfsvasallen funktioniert es nicht. Das Vasallen-System erklären wir euch darüber hinaus näher im verlinkten Guide.

Anzeige

Bei der Laufbahngilde in Vernworth könnt ihr eure Klasse wechseln (Bildquelle: Capcom/GIGA)

Für neue Laufbahnen müsst ihr eine kleine Gebühr der Währung „DP“ zahlen. Diese verdient ihr euch wie Erfahrungspunkte bei Kämpfen. Mit DP kauft ihr zudem neue Fertigkeiten der Klassen. Durch Rangaufstiege schaltet ihr nach und nach mehr Waffenfertigkeiten und Fähigkeiten frei, die ihr im selben Menü direkt ausrüsten könnt. Neue Skills erhaltet ihr bei Rangaufstiegen. Jede Laufbahn kann bis zu einem Maximum von Stufe 10 gelevelt werden. Nur die passiven Fähigkeiten können dabei klassenübergreifend für alle Laufbahnen genutzt werden.

Vier der zehn Laufbahnen (Kämpfer, Bogenschütze, Magier und Dieb) könnt ihr von Beginn an bei der Gilde auswählen. Die restlichen Klassen müsst ihr erst zum Kauf mit DP freischalten. Im Folgenden listen wir euch dafür die genauen Freischaltbedingungen und Fundorte jeder Klasse auf.

Anzeige

Kämpfer

Freischaltung: Von Beginn an verfügbar.

Von Beginn an verfügbar. Nutzbare Waffen: Schwerter, Streitkolben, Schilde

Schwerter, Streitkolben, Schilde Rolle im Kampf: Eine ausgeglichene Nahkampfklasse, die sowohl offensiv mit dem Schwert austeilen oder defensiv mit dem Schild agieren kann. Durch Drücken der Dreieck/Y-Taste könnt ihr Feinde am Boden oder unaufmerksame Ziele mir einem mächtigen Finisher angreifen.

Bogenschütze

Freischaltung: Von Beginn an verfügbar.

Von Beginn an verfügbar. Nutzbare Waffen: Bögen

Bögen Rolle im Kampf: Bogenschützen greifen aus sicherer Entfernung an und können am besten Schwachstellen von größeren Feinden in Ziel nehmen, für die andere Klassen auf Monster klettern müssen. Spezialpfeile wie Explosions- oder Giftpfeile können ebenso verwendet werden. Zudem hat der Bogenschütze ein paar spezielle Bewegungsmanöver drauf.

Magier

Freischaltung: Von Beginn an verfügbar.

Von Beginn an verfügbar. Nutzbare Waffen: Stäbe

Stäbe Rolle im Kampf: Magier sind unverzichtbar in jeder Gruppe, da sie mit Linderung einen Heilzauber besitzen, den ihr im Spielverlauf immer brauchen werdet. Zudem können sie diverse Angriffszauber wirken. Nachteil ist, dass diese viel Zeit zum Aufladen brauchen und Magier weniger aushalten als andere Klassen. Daher sollten sie immer aus sicherer Entfernung agieren.

Anzeige

Dieb

Freischaltung: Von Beginn an verfügbar.

Von Beginn an verfügbar. Nutzbare Waffen: Dolche

Dolche Rolle im Kampf: Diebe sind schnelle Angreifer, die mit einem Dolch in jeder Hand agieren. Sie besitzen standardmäßig ein Ausweichmanöver, dass ihr mit der R1/RB-Taste ausführt. Die Dolche erlauben es zudem, dass ihr euch an größeren Feinden festklammert und von hier aus weitere Angriffe freisetzt.

Krieger

Freischaltung: Sprecht mit Klaus bei der Laufbahngilde in Vernworth (Symbol mit zwei Schwertern auf der Karte), um den Auftrag „Laufbahnenfrust“ zu erhalten. Dieser führt euch zur Trevo-Mine westlich von Vernworth. Im Dungeon werdet ihr in Truhen den Magiestab „Gramhorn“ und das Großschwert „Zweihänder“ finden. Bringt diese Waffen zurück zu Klaus, um die Laufbahnen „Krieger“ und „Erzmagier“ freizuschalten.

Sprecht mit Klaus bei der Laufbahngilde in Vernworth (Symbol mit zwei Schwertern auf der Karte), um den Auftrag „Laufbahnenfrust“ zu erhalten. Dieser führt euch zur Trevo-Mine westlich von Vernworth. Im Dungeon werdet ihr in Truhen den Magiestab „Gramhorn“ und das Großschwert „Zweihänder“ finden. Bringt diese Waffen zurück zu Klaus, um die Laufbahnen „Krieger“ und „Erzmagier“ freizuschalten. Nutzbare Waffen: Großschwerter, Hammer

Großschwerter, Hammer Rolle im Kampf: Krieger sind mehr auf den Nahkampf spezialisiert als Kämpfer und pfeifen auf Schilde. Mit mächtigen, aber langsamen Schwüngen führen sie Zweihandwaffen im Kampf. Sie eignen sich sehr gut dazu, die Aggro von Feinden zu ziehen und können mit der R1/RB-Taste Feinde wegstoßen. Durch Drücken der Dreieck/Y-Taste könnt ihr Feinde am Boden oder unaufmerksame Ziele mir einem mächtigen Finisher angreifen.

Anzeige

Erzmagier

Freischaltung: Sprecht mit Klaus bei der Laufbahngilde in Vernworth (Symbol mit zwei Schwertern auf der Karte), um den Auftrag „Laufbahnenfrust“ zu erhalten. Dieser führt euch zur Trevo-Mine westlich von Vernworth. Im Dungeon werdet ihr in Truhen den Magiestab „Gramhorn“ und das Großschwert „Zweihänder“ finden. Bringt diese Waffen zurück zu Klaus, um die Laufbahnen „Krieger“ und „Erzmagier“ freizuschalten.

Sprecht mit Klaus bei der Laufbahngilde in Vernworth (Symbol mit zwei Schwertern auf der Karte), um den Auftrag „Laufbahnenfrust“ zu erhalten. Dieser führt euch zur Trevo-Mine westlich von Vernworth. Im Dungeon werdet ihr in Truhen den Magiestab „Gramhorn“ und das Großschwert „Zweihänder“ finden. Bringt diese Waffen zurück zu Klaus, um die Laufbahnen „Krieger“ und „Erzmagier“ freizuschalten. Nutzbare Waffen: Magiestäbe

Magiestäbe Rolle im Kampf: Erzmagier spezialisieren sich auf Angriffsmagie und können daher nicht heilen wie normale Magier. Mit der Dreieck/Y-Taste können sie aktiv Ausdauer regenerieren, um die mächtigen Zaubersprüche zu wirken, die viel Ausdauer erfordern. Auch sie sollten daher aus sicherer Distanz agieren.

Mystische Klinge

Freischaltung: Wird euch vom NPC Sigurd gelehrt, den ihr frühestens beim zweiten Drachenangriff auf Melve antreffen könnt. Wie ihr die Mystische Klinge freischalten könnt, erklären wir euch auch genau im verlinkten Guide.

Wird euch vom NPC Sigurd gelehrt, den ihr frühestens beim zweiten Drachenangriff auf Melve antreffen könnt. Wie ihr die Mystische Klinge freischalten könnt, erklären wir euch auch genau im verlinkten Guide. Nutzbare Waffen: Duospeere

Duospeere Rolle im Kampf: Mystische Klingen vereinen Nahkampf und Magieangriffe zu einer Hybridklasse, die offensiv agiert und vor allem effektiv im Kampf gegen große Monster ist. Durch Drücken der R1/RB-Taste könnt ihr Blitze verschießen, die Feinde kurzzeitig lähmen. Zudem besitzen sie wie Kämpfer und Krieger mächtige Finisher.

Illusionist

Freischaltung: Sprecht mit dem NPC im Schrein der Andacht in Batthal (Siehe Karten unten). Daraufhin erhaltet ihr die Laufbahn. Folgt den Story-Missionen, um nach Battahl zu gelangen.

Sprecht mit dem NPC im Schrein der Andacht in Batthal (Siehe Karten unten). Daraufhin erhaltet ihr die Laufbahn. Folgt den Story-Missionen, um nach Battahl zu gelangen. Nutzbare Waffen: Räuchergefäße

Räuchergefäße Rolle im Kampf: Diese Klasse kann nicht direkt Schaden verursachen, sondern kann mit dem Rauchgefäß Rauch verströmen, um Feinde zu verwirren oder abzulenken. Zudem könnt ihr per Drücken der Dreieck/Y-Taste einen Klon von euch erstellen, der die Aufmerksamkeit von Feinden auf sich zieht.

An dieser Stelle findet ihr einen NPC, der euch die Illusionisten-Laufbahn lehrt (Bildquelle: Capcom/GIGA)

Magiebogenschütze

Freischaltung: Bekommt ihr über einen Auftrag vom Zwerg Gaustafr auf dem südlichen Pfad, der zur Vulkaninsel führt. Dazu müsst ihr zunächst Battahl erreichen. Im Video unten bekommt ihr mehr Infos dazu.

Bekommt ihr über einen Auftrag vom Zwerg Gaustafr auf dem südlichen Pfad, der zur Vulkaninsel führt. Dazu müsst ihr zunächst Battahl erreichen. Im Video unten bekommt ihr mehr Infos dazu. Nutzbare Waffen: Magiebogen

Kriegsmeister

Freischaltung: Die letzte Laufbahn erhaltet ihr ebenfalls erst im Endgame über den NPC Lamond auf der Vulkaninsel. In Kürze findet ihr hier detaillierte Infos dazu. Bis dahin verrät euch dieses YT-Video mehr dazu.

Die letzte Laufbahn erhaltet ihr ebenfalls erst im Endgame über den NPC Lamond auf der Vulkaninsel. In Kürze findet ihr hier detaillierte Infos dazu. Bis dahin verrät euch dieses YT-Video mehr dazu. Nutzbare Waffen: Verschiedene

10 Gaming-Fragen, die ihr nur beantworten könnt, wenn ihr ein echtes 90er-Kind seid

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.