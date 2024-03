Dragon’s Dogma 2: „Die Geschichte eines Bettlers“ lösen

Für den Nebenauftrag „Die Geschichte eines Bettlers“ in Dragon’s Dogma 2 könnt ihr zwei unterschiedliche Enden mit verschiedenen Belohnungen freischalten. Dabei müsst ihr entscheiden, ob ihr das Bettlergewand Celina im Armenviertel oder Hilda im Adelsviertel gebt. Wir zeigen euch das Resultat beider Entscheidungen und wie ihr die Quest lösen könnt.

„Die Geschichte eines Bettlers“ starten

Diese Quest ist gar nicht so leicht zu finden und beginnt, nachdem ihr einen bestimmten Gegenstand in der Hauptstadt Vernworth aufgehoben habt. Begebt euch dafür nachts in die südöstliche Ecke des bürgerlichen Viertels von Vernworth. Hier steht dann die Tür zu einem Haus offen, in dem ihr das Bettlergewand aufheben könnt.

In diesem Haus findet ihr nachts das Bettlergewand (Bildquelle: Capcom/GIGA)

Sobald ihr das Bettlergewand habt, wird die Quest gestartet und ihr bekommt mehr Informationen dafür im Menü. Anscheinend führt der Adelige Albert ein Doppelleben mit zwei Frauen. Im Armenviertel ist er der Mann von Celina, der sich als Bettler verkleidet. Im Adelsviertel ist er der Mann von Hilda, der zu faul ist und sich deshalb tagsüber als Bettler ausgibt.

Es werden euch zwei Zielmarkierungen auf der Karte angezeigt. Eine führt euch zu Celina im Armenviertel und eine zu Hilda im Adelsviertel. Ihr könnt das Bettlergewand nur einer der Damen übergeben und je nachdem, für wen ihr euch entscheidet, zieht das andere Konsequenzen und Belohnungen für den Questabschluss nach sich.

Celina im Armenviertel das Bettlergewand geben

Gebt ihr das Bettlergewand Celina, wird sie sich geschockt zeigen über das Doppelleben von Albert. Sie wird sich zum Haus begeben, wo ihr es gefunden habt und ihr sollt sie einige Tage später dort besuchen. Lasst zwei Tage vergehen und begebt euch dann wieder zum Haus, wo ihr das Gewand gefunden habt.

Allerdings sucht ihr Celina vergebens. Von einem Soldaten vor der Eingangstür erfahrt ihr stattdessen, dass Celina Albert hinterrücks erstochen und sich anschließend selbst das Leben genommen hat. Die Quest endet dann an dieser Stelle und als Belohnung erhaltet ihr 900 EP, 3.000 G sowie eine Mittagsblüte. Dieser Ausgang ist wohl eher als schlechtes Ende zu betrachten.

Hilda im Adelsviertel das Bettlergewand geben

Bringt ihr das Gewand stattdessen zu Hilda im Adelsviertel, wird sie den Fall prüfen wollen und Albert mit dem Bettlergewand konfrontieren. Wartet auch hier zwei Tage und kehrt dann zurück. Hilda berichtet euch, dass Albert wieder ununterbrochen arbeitet, seit er die Kleidungsstücke sah und sein Doppelleben aufgab. Als Belohnung bekommt ihr 900 EP und 3x Onyx. Onyx könnt ihr für 2.400 G pro Stück bei Händlern in Vernworth verkaufen. Sowohl moralisch als auch von der Belohnung her fahrt ihr also mit diesem Ende am besten.

