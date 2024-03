Dragon's Dogma 2: Elbisch lernen und Wortkünstler freischalten

Wenn ihr noch keinen Elbisch-Sprachkurs gemacht habt, werdet ihr in Dragon's Dogma 2 Probleme kriegen, denn ohne die Wortkünstler-Spezialisierung werdet ihr nichts verstehen und auch die elbische Schrift kann dann nicht entziffert werden. An dieser Stelle verraten wir euch deshalb, wie ihr Elbisch lernen könnt.

Dragon's Dogma 2 Facts

Elbisch lernen

Wenn ihr dem Pfad nordwestlich aus Vernworth folgt und immer weiter in diese Richtung geht, kommt ihr zur „Heiligen Laube“, dem Dorf der Elben. Alle Einwohner hier sprechen nur Elbisch und ihr könnt sie weder verstehen, noch ihre Schrift entziffern. Auch die Gasthaus-Inhaberin, Händler sowie der Schmied sprechen nur elbisch und die Menüpunkte sind ebenfalls nur auf elbisch geschrieben.

Um Elbisch verstehen zu können, habt ihr folgende Möglichkeiten:

Ihr seid gerade mit dem Elb Glyndwr oder der Elbin Doireann in der Gruppe unterwegs. In einigen Aufträgen und Nebenquests schließen sie sich euch an. Wenn ihr die Beziehungen zu ihnen maximiert habt, fragen sie euch manchmal auch nach Eskort-Missionen vor eurem Haus in Vernworth. Solange sich Elben in eurer Gruppe befinden, wird die elbische Sprache für euch automatisch übersetzt.

Ihr habt die Wortkünstler-Spezialisierung erhalten und benutzt , damit euer Vasall fortan elbisch übersetzen kann.

, damit euer Vasall fortan elbisch übersetzen kann. Ihr habt einen Vasallen angeheuert, der die Wortkünstler-Spezialisierung besitzt.

Wortkünstler-Spezialisierung bekommen

Die Wortkünstler-Spezialisierung erlaubt es, dass euer Hauptvasall elbisch für euch dolmetscht. Um sie zu erhalten, geht ihr wie folgt vor:

Geht in euer Gegenstandsmenü und kombiniert Sonnenblüten, Mittagsblüten und/oder Mondenglühen miteinander, um Blumensträuße herzustellen. Manche Händler verkaufen euch zudem Blumensträuße. Sprecht in der Heiligen Laube Elben an und gebt ihnen einen Blumenstrauß als Geschenk. Wir haben etwa der Inhaberin von Koughs Gasthaus Geschenke gemacht. Um ein Geschenk zu übergeben, startet mit der Kreis/B-Taste eine Konversation und drückt dann direkt die Viereck/X-Taste, um ein Geschenk auszuwählen. Gebt dem Elb oder der Elbin jeden Tag einen Blumenstrauß und rastet zwischendurch im Gasthaus oder überspringt die Zeit auf einer Sitzbank. Nach drei Tagen sollte euch die Elbin oder der Elb dann die Wortkünstler-Spezialisierung als Geschenk geben. Benutzt die Schriftrolle aus dem Inventar heraus, damit euer Hauptvasall sie lernt. Achtung: Dadurch wird eure aktuelle Spezialisierung überschrieben!

Hinweis: Es kann passieren, dass euch der Elb eurer Wahl die Spezialisierung einfach nicht geben will, egal wie viele Blumensträuße ihr schon als Geschenk gemacht habt. Versucht es in diesem Fall bei jemand anderem im Dorf. Viele Elben hier können euch die Spezialisierung geben. Ihr könnt sie also auch doppelt und dreifach erhalten, falls ihr später im Spiel häufiger eure Spezialisierungen wechseln wollt.

Wortkünstler-Vasallen finden

Wenn ihr die Wortkünstler-Spezialisierung bei einem eurer Hilfsvasallen haben wollt, interagiert mit Riftsteinen und sprecht drinnen Vasallen an. Links oben im Infobildschirm wird euch angezeigt, welche Spezialisierung der Vasall hat. Sprecht so lange Vasallen an, bis ihr einem mit der Wortkünstler-Spezialisierung findet.

Inspiziert Vasallen und sucht nach der Wortkünstler-Spezialisierung (Bildquelle: Capcom/GIGA)

Leider gibt es keine Filtereinstellung für Vasallen-Spezialisierungen bei der Vasallensuche. Ihr müsst also wirklich jeden einzeln ansprechen, bis ihr Glück habt.

