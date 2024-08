Zelda Ocarina of Time: Alle 100 Skulltulas-Fundorte

Im Rollenspiel-Klassiker The Legend of Zelda: Ocarina of Time sind insgesamt 100 goldene Skulltulas-Spinnen versteckt. Da sich die Suche nach ihnen mühselig gestalten kann, zeigen wir euch an dieser Stelle die Fundorte aller Skulltulas und welche Belohnungen ihr für die Sammelaufgabe bekommt.

Was sind Skulltulas?

Diese kleinen goldenen Spinnen mögen es dunkel und feucht. Darum findet ihr sie oft in Höhlen und auf Bäumen. Einige sind sogar nur des Nachts zu finden. Darum ist es nützlich, auf der Skulltula-Jagd die „Hymne der Sonne“ zu kennen (lernt ihr kurz nach der Ankunft in Kakariko). Spielt Link dieses Lied auf der Okarina, so ändert sich die Tageszeit – sie wird um zwölf Stunden nach vorne gedreht, sodass aus Tag Nacht wird und umgekehrt.

Im Gegensatz zu ihren gewöhnlichen, plumpen Verwandten haben goldene Skulltulas die Eigenart, ein kratzendes Geräusch von sich zu geben. Dieses Geräusch lässt sich sehr gut vom Rest der Umwelt unterscheiden, hört also genau hin, aus welcher Richtung das Schaben und Kratzen kommt. Erlegen lassen sie sich am besten mit dem Schwert, der Schleuder oder dem Bumerang.

Belohnungen für die Skulltulas

Goldene Skulltula-Spinnen zu erlegen und deren Symbole einzusacken, kann an mancher Stelle etwas mühselig sein. Aber es lohnt sich, denn ihr bekommt auch etwas dafür. In Kakariko findet ihr das Haus der Skulltulas, in dem verfluchte Bewohner ihr Dasein fristen. Ihr erlöst sie von ihrem Fluch mit jeder weiteren getöteten Spinne und werdet dafür belohnt. Der folgenden Liste entnehmt ihr alle Belohnungen und nach wie vielen Spinnen ihr sie bekommt:

10 Spinnen: Größerer Geldbeutel für bis zu 200 Rupien.

Größerer Geldbeutel für bis zu 200 Rupien. 20 Spinnen: Stein des Wissens - reagiert auf versteckte Geheimnisse.

Stein des Wissens - reagiert auf versteckte Geheimnisse. 30 Spinnen: Riesiger Geldbeutel für bis zu 500 Rupien.

Riesiger Geldbeutel für bis zu 500 Rupien. 40 Spinnen: Zehn seltene Spezialbomben, die selbstständig Wände hochlaufen können.

Zehn seltene Spezialbomben, die selbstständig Wände hochlaufen können. 50 Spinnen: Ein Herzteil - ein Viertelherz zum Erweitern der Lebensleiste.

Ein Herzteil - ein Viertelherz zum Erweitern der Lebensleiste. 100 Spinnen: Endloser Geldsegen - Ihr bekommt einen gigantischen goldenen Rubin, der 200 Rupien wert ist – und zwar jedes Mal, wenn ihr das Haus der Skulltulas besucht.

Alle 100 Skulltulas-Fundorte

Im Folgenden listen wir euch unterteilt nach Regionen alle Fundorte der goldenen Skulltulas mit Link als Junge und Erwachsener auf.

Hinweis: Beachtet, dass ihr die Spinnen nur gutgeschrieben bekommt, wenn ihr auch ihr goldenes Symbol einsammelt. Das ist an mancher Stelle erst mit bestimmten Gegenständen möglich, etwa dem Bumerang oder dem Enterhaken. Daher werdet ihr einige Spinnen erst im Nachhinein erlegen können, beziehungsweise ihr werdet zu einigen Stellen zurückkehren müssen, bei denen ihr schon wart.

Kokiri-Wald

1) Im Südwesten des Kokiri-Walds ist ein großer abgesägter Baum. Er dient den allwissenden Brüdern als Behausung. Schaut Nachts auf die Rückseite des Baumstumpfes.

2) Neben dem Shop ist ein Loch für eine Wunderbohne. Lasst hier Käfer aus einer Flasche, um eine Skulltula aus dem Boden zu jagen.

Die Verlorenen Wälder

3) Geht vom Eingang aus zweimal nach links. Dort ist ein weiches Stück Erde mit einem Wunderbohnen-Loch. Lasst hier Käfer aus einer Flasche, und die Skulltula springt aus dem Boden.

4) Wieder braucht ihr Käfer, die ihr in ein Loch lasst. Geht nach vom Eingang der Wälder aus rechts, dann links und wieder rechts, dann zweimal links.

Die Ebene von Hyrule

5) Sucht auf dem Hyrule-Feld nach der Stelle rechts vom Schloss, an dem die Schlossmauer in den Fels übergeht. Dort steht ein einzelner Baum. Legt eine Bombe neben den Baum – sie reißt ein Loch in den Boden. In der Höhle kümmert ihr euch zuerst um die große Spinne, dann schaut an die Decke. Die Skulltula könnt ihr nur erledigen und einsacken, wenn ihr den Bumerang um das Spinnenetz herumwerft. Ist ein wenig knifflig, darum versucht es ruhig mehrmals. Hier kann es durchaus nützlich sein, auf das Anvisieren durch Navi zu verzichten.

Marktplatz vor dem Schloss

6) Gleich hinter der Zugbrücke ist ein Raum mit sehr vielen Tontöpfen, die Link zerschlagen kann. In einer Kiste an der Wand schabt eine goldene Skulltula. Rollt gegen die Kiste (im Laufen A-Taste drücken), um sie zu zerbersten.

Hyrule-Schloss

7) Gleich am Eingang, direkt wenn man vom Marktplatz kommt, steht linkerhand ein Baum. Rollt dagegen (im Laufen A-Taste drücken) und eine goldene Skulltula fällt herab.

8) Für diese goldene Spinne braucht ihr die Hymne des Sturms, die ihr erst als erwachsener Link lernt. Kehrt in links Kindheit zurück und sucht den Baum auf, der in der Ecke beim Schlossgraben steht. Spielt nun das Sturmlied auf der Okarina und ein Loch erscheint, in dem ihr die Skulltula findet.

Lon-Lon-Farm

9) Für diese Spinne braucht ihr den Bumerang. Sie befindet sich nachts an der linken Hausreihe der Lon-Lon-Farm.

10) Direkt vor der Pferdekoppel linker Hand an der Mauer steht ein Baum. Rollt mit der Rollattacke dagegen (im Laufen A-Knopf drücken).

11) Schaut bei Dunkelheit auf die Rückseite des kleinen Schuppens für die Futtertröge der Pferdekoppel.

12) Schaut euch den grauen Steinturm neben der Koppel nachts an. Da klebt eine goldene Spinne.

Dorf Kakariko

13) Rollt gegen dem Baum direkt nach dem Dorfeingang (dort, wo der Zimmermann tagsüber steht). Eine goldene Spinne fällt aus dem Laub.

14) Auf der Rückseite des Haus der Skulltula klebt natürlich eine goldene Skulltula.

15) Schaut nachts auf den roten Backsteinen, die zur Baustelle im Dorfzentrum gehören.

16) Auf der großen Leiter des Aussichtsturms.

17) Links vom Eingang zum Todesberg ist ein Haus. An einer Seite schabt die Spinne.

Friedhof in Kakariko

18) Rechte Wand neben den Grabsteinen. Sucht sie in der Nacht.

19) Auf der linken Seite des Friedhofs ist wieder ein Wunderbohnen-Loch. Jagt ein paar Käfer, die ihr zuvor in einer Flasche gelagert habt, durch das Loch.

Pfad zum Todesberg

20) Kurz nach dem Eingang auf der rechten Seite ist eine Wand, die sich mit einer Bombe aufsprengen lässt. Klettert die Wand hoch, um das goldene Symbol einzusacken.

21) Direkt vor Dodongos Höhle ist ein weiches Stück Erde mit einem Loch. Lasst Käfer aus einer Flasche, damit sie das Loch ausmisten.

Goronia, die Stadt der Goronen

22) Für diese Spinne benötigt ihr Bomben. Sprengt im obersten Stockwerk der Goronenstadt die Felsen weg, die den Weg begrenzen. Etwas weiter ist ein Raum linkerhand mit vielen hellen und dunklen Felsen. Die dunklen könnt ihr wegsprengen. Sprengt euch zu einer Stelle mit zwei Kisten durch, die je einen lilafarbenen Rubin spendieren. Dahinter ist noch eine Kiste. Rollt dagegen (im Laufen A-Taste drücken), um die Kiste zu zerschmettern.

Hylia-See

23) Vor dem Laborgebäude könnt ihr Käfer aus der Flasche lassen, damit sie die Spinne aus dem kleinen Bohnenloch im weichen Erdstück jagen.

24) Für diese Spinne braucht ihr den Bumerang: Stellt euch auf die Brücke und schaut auf die Rückseite des Laborgebäudes.

25) Auf der letzten Insel des Sees (die hinter den Brücken) auf dem Stein am Rand.

Zoras Fluss

26) Direkt am Eingang von Zoras Flussgebiet ist ein Baum. Rollt mit Link dagegen.

27) Kurz vor dem Wasserfall, der in Zoras Reich führt, sind gekreuzte Pfade. Am niedrigsten führt eine Leiter ins Wasser. Nachts hängt eine goldene Skulltula an der Leiter.

Zoras Quelle (vor Jabu Jabu)

28) Ganz hinten, wo ihr die Wand zur Feenquelle aufsprengen könnt, ist ein Baum. Rollt dagegen.

29) Für diese Spinne braucht Link den Bumerang. In der Mitte des Sees ist ein riesiger Baumstamm. Stellt euch drauf und schaut nachts Richtung Ausgang. Dreht euren Blick ein Stücks nach links und schaut an die Wand. Auf der Minilandkarte gesehen hängt die Spinne im Westen des Geländes.

Todesberg-Krater

30) Direkt am Eingang ist eine Kiste. Rollt mit Link dagegen (im Laufen die A-Taste drücken).

31) Für diese Spinne muss Link den Feuerbolero kennen. Spielt das Lied auf der Okarina, um den Eingang zum Feuertempel hervorzubringen. Davor ist ein weiches Stück Land, mit einem winzigen Loch. Lasst Käfer, die ihr zuvor in einer Flasche gefangen habt, an dieser Stelle frei. Sie durchwühlen das Loch und hauen die Spinne raus.

Gerudo-Tal

32) Hier braucht Link den Bumerang. Nahe am Eingang des Gerudo-Tals ist ein Holzsteg. Schaut von da aus nach rechts an die Wand.

33) Link benötigt Käfer. Am Fuße des Wasserfalls stehen eine Kuh und ein Gerudo. Dort ist auch ein weiches Stück Land mit einem Loch. Lasst hier Käfer aus der Flasche.

Wüste

34) Link benötigt Käfer in einer Flasche. In der Nähe des Geistertempels ist ein weiches Erdstück mit einem Samenloch. Lasst die Käfer dort hinein. Im Brunnen

35) Vom Hauptraum aus in den Tunnel im Nordosten gehen bis zu einem Raum mit schildfressenden Monstern namens „Like Like“. Schaut dort an die Wände.

36) Hinter der verschlossenen Tür links vom Hauptraum. Schaut an die Wand.

37) Hinter der verschlossenen Tür rechts vom Hauptraum. Schaut auch hier an die Wand.

Dungeon: Im Inneren des Deku-Baums

38) Dritter Stock im Raum mit den drei hebenden Plattformen. Schaut links in der Einbuchtung nach.

39) Im Kellergeschoss, nach dem Fall durch das Spinnenetz. Schaut am Gitter nahe des Wassers. Springt von der hohen Kante daneben ab, um das Symbol zu erreichen.

40) Im gleichen Raum wie eben, also auch erstes Kellergeschoss. Allerdings müsst ihr den Raum erst von der anderen Seite erreichen. Die Spinne klettert an den Ranken neben der Fackel.

41) Für diese Spinne braucht Link Bomben und den Bumerang. Kurz vor dem Bossraum im Kellergeschoss, im Raum mit den Käfern, deren Augen rot anlaufen, wenn sie angreifen, lässt sich eine Wand sprengen. Dahinter an der Mauer.

Dungeon: Dodongos Höhle

42) Rechts von der Eingangshalle gleich im ersten Gang leben Baby-Dodongos, die explodieren, wenn sie sterben. Direkt bei der großen Stufe auf der rechten Seite ist eine sprengbare Wand. Nutzt die Explosion eines Baby-Dodongos, um die Mauer niederzureißen. Alternativ könnt ihr auch später hierherkommen, wenn Link Bomben im Inventar hat. Hinter der Statue im Folgeraum hängt die goldene Skulltula.

43) Im Raum mit den Donnerblumen, die um die Säulentreppe herum gepflanzt wurden, klettert ihr die Treppe rauf und geht an der Wand entlang ins nächste Stockwerk nach oben. Vor der Tür zum nächsten Raum hängt eine goldene Spinne neben einer normalen Spinne.

44) In der Grotte, die man über den Holzpfad links von der Säulentreppe erreicht (die mit den vielen Donnerblumen).

45) Wenn ihr den Schädel in der Eingangshalle geöffnet habt, lauft hinein und Link erreicht einen Raum, bei dem zwei verschiebbare Blöcke an einer Mauer stehen. Etwas dahinter ist eine sprengbare Wand. Im Raum, den sie freigibt, hängt eine Goldspinne hinter einer Statue.

Dungeon: Jabu Jabus Bauch

46) Könnt ihr kaum verpassen. Im Raum, in dem ihr das Wasser über den Mittelschalter anhebt, krabbelt die goldene Skulltula an den Kletterranken.

47) Im Raum, in dem ihr Prinzessin Ruto trefft, sind mehrere Soglöcher. Fallt in jenes Loch, der am weitesten nord-westlich im Raum liegt, und ihr landet vor einer Wand. Direkt vor euch kratzt eine Spinne.

48) Direkt links neben der Spinne von eben (Nr. 47 als Kind). Für diese Spinne benötigt Link den Bumerang.

49) Kurz nachdem Link den Bumerang in Jabu Jabus Bauch bekommen hat, muss er einen Schalter an der Decke aktivieren. In diesem Raum hängt die Skulltula an der linken Seite des Mittelfelsens an einer Kletterranke.

Dungeon: Geistertempel

50) Im Raum mit dem beschildeten Ritter dreht sich eine goldene Skulltula über der Ausgangstür.

51) Im Raum mit der großen Kluft und dem Zaun auf der anderen Seite könnt ihr eine Goldspinne finden, sie schabt am Zaun. Nutzt den Bumerang, um sie zu erledigen.

52) Im großen Treppenraum (der mit den zwei Itemkisten) über der Tür.

Hinweis: Alle weiteren Skulltulas findet ihr mit Link als Erwachsener.

Kokiri-Wald

53) Schaut bei Nacht im Südosten des Kokiri-Dorfes auf der Spitze des Hauses der Zwillinge. Ihr erreicht sie mit dem Greifhaken.

Verlorene Wälder

54) Geht in den Verlorenen Wäldern folgenden Weg: rechts, links, rechts, links und noch mal links. Wenn ihr hier als junger Link eine Bohne gepflanzt habt, könnt ihr auf der Pflanze auf einen Vorsprung schweben. Hier lebt eine Gold-Skulltula.

55) Sucht die Heilige Lichtung im verlorenen Wald auf (Weg: rechts, links, rechts, links, geradeaus, rechts, links). Auf der Wand linkerhand krabbelt sie. Ihr braucht hier den Enterhaken.

Ebene von Hyrule

56) In der Nähe des Eingangs zum Gerudo-Tal findet ihr einen roten Felsen, der von kleinen Steinen umrundet wird. Schlagt den Felsen mit dem Hammer auf und betretet die Höhle darunter. Verbrennt die Spinnweben (zum Beispiel mit der Feuermagie) und schaut bei der Kuh nach.

Dorf Kakariko

57) Steigt auf das Dach von Impas Haus – nutzt dazu den langen Enterhaken aus dem Wassertempel.

Pfad zum Todesberg

58) Neben dem Eingang zur Goronenstadt (dort, wo ihr als Kind den Weg zum Todesberg aufgesprengt habt) ist ein brauner Stein. Haut ihn mit dem Hammer kaputt, um die goldene Spinne zu entlarven.

59) Direkt vor der Wand mit den Spinnen, die zum Todesberg-Krater führt, an der rechten Seite. An dieser Stelle flogen in Links Kindheit noch Steine vom Himmel.

Hylia-See

60) Lasst euch mit den Eisenstiefeln auf den Grund des Beckens im Laboratorium sinken und führt eine Rolle aus, um die Kiste am Grund zu knacken.

61) Auf der Insel mit dem Triforce-Symbol ist nachts eine Gold-Skulltula auf dem Baum zu finden. Nutzt den Enterhaken, um euch am Holz hochzuziehen.

Zoras Fluss

62) Nach der letzten Holzbrücke vor Zoras Reich müsst ihr euch mit dem langen Enterhaken nach ganz oben auf die linke Wand vorarbeiten.

63) Mit der schwebenden Bohnenpflanze am Eingang (die ihr hoffentlich als junger Link gesät habt) schwebt ihr zur Plattform, auf der in Links Kindheit das Herzteil lag. Auf der Plattform daneben krabbelt die Goldspinne.

Zoras Reich

64) Rechts oben neben dem gefrorenen Wasserfall. Geht auf der Treppe hoch zum König und stellt euch an das Ende des Tunnels daneben, um die Spinne zu erreichen.

Zoras Quelle

65) In der Nähe der Höhle ganz im Osten der Quelle könnt ihr einen grauen Felsen mithilfe der Silberhandschuhe (auf dem N64: Krafthandschuhe) aus dem Weg räumen. Legt das Auge der Wahrheit an, um unsichtbaren Gegnern aus dem Weg zu gehen, die Spinne krabbelt an der Wand.

Gerudo-Tal

66) Hinter dem Zimmermannszelt nach oben schauen. Nutzt den Enterhaken.

67) Auf der großen roten Steinsäule in der Nähe des Eingangs zur Gerudo-Festung.

Gerudo-Festung

68) Während ihr durch die Festung eilt, um die Zimmermänner zu befreien, kommt ihr an einer großen Kiste im Freien vorbei. Dahinter an der Wand.

69) Sobald ihr den Gerudo-Pass habt, könnt ihr zur Gerudo-Arena, in der ihr beritten mit dem Bogen schießt, um ein Herzteil zu bekommen. Auf einem der hohen Zielscheiben krabbelt die Skulltula.

Wüstenkoloss (Wüstengebiet vor dem Geistertempel)

70) Auf einer der Palmen tarnt sich eine goldene Skulltula als Kokosnuss. Ihr erreicht sie mit dem Enterhaken.

71) Die magische Bohnenpflanze, die Link als Kind hier pflanzt, trägt euch auf einen großen Stein mit einer goldenen Skulltula.

Gespensterwüste

72) Im Kellergeschoss des Bunkers an der Wand.

Dodongos Höhle

73) Im Raum mit den Baby-Dodongos könnt ihr die Vogelscheuchen-Polka spielen. Schaut an der linken Wand. Mithilfe der Vogelscheuche und des Enterhakens erreicht ihr die Skulltula.

Vor Ganons Schloss

74) Rechts vom Eingang des dunklen Schosses (vor der magischen Brücke) hinter dem Steinpfeiler.

Dungeon: Waldtempel

75) Gleich am Eingang, bevor ihr den Tempel betretet, müsst ihr an Ranken hochklettern, um einen Schlüssel zu bekommen. Dort oben findet ihr auch die Sklulltula.

76) Im Zentralraum mit den vier Fackeln, rechts von der nördlichen Tür.

77) Im ersten begrünten Raum, den ihr vom Zentralraum aus durch die nordwestliche Tür erreicht. Auf Höhe des zweiten Stockwerks.

78) Im zweiten begrünten Raum, ebenfalls an einer Wand. Klemmt euch mit dem Enterhaken an die Kiste, um auf die Insel zu kommen.

79) Kurz vor dem Boss im Keller, im Raum, in dem man die Wand in verschiedene Positionen verschiebt. Einer der „Ausgänge“ birgt eine goldene Skulltula.

Dungeon: Feuertempel

80) Im großen Lavaraum mit den vier Türen könnt ihr im Osten einen Zeitblock wegflöten – spielt einfach die Hymne der Zeit auf der Okarina. Im Raum dahinter ist die Spinne.

81) Im Raum vor dem Master-Schlüssel an der Wand.

82) Im Labyrinth-Raum mit den rollenden Steinen gibt es eine bröckelige Stelle an einer Außenwand. Bombt sie weg.

83) Im Labyrinth-Raum mit den rollenden Steinen. Sobald ihr auf der höheren Ebene seid, solltet ihr euch westlich halten. Navi wird irgendwann sehr hoch fliegen und euch auf etwas hinweisen, das ihr von hier aus nicht erkennt. Spielt die Vogelscheuchen-Polka und zieht euch per Greifhaken an der Vogelscheuche zur Spinne.

84) Im kreisrunden Treppenraum, wo ihr den Hammer bekommt, hängt eine goldene Skulltula an der Wand.

Dungeon: Eishöhle

85) Im Raum mit dem Herzteil – hinter dem Herzteil an einem Eiszapfen.

86) Im Raum mit den rotierenden Klingen an der Wand.

87) Im Raum, in dem man den Block auf dem Eis verschiebt und Silberkristalle sammelt. Ihr kommt mit dem Greifhaken heran.

Dungeon: Wassertempel

88) In der Flusspassage mit den Strudeln direkt über dem zweiten Strudel an der Wand.

89) Sobald ihr den langen Enterhaken habt, solltet ihr ein zweites Mal den Raum mit den beweglichen Plattformen am Wasserfall aufsuchen. Schaut an die rechte Wand. Ihr erreicht sie mit dem kurzen Greifhaken nicht.

90) Im Inneren des Mittelturms im zentralen Raum, fast ganz oben an der Decke.

91) Bei komplett abgelassenem Wasser in der zentralen Haupthalle geht ihr auf die Westseite und schiebt einen Block in die Wand, bis er in ein Loch fällt. Treibt mit den Eisenstiefeln nach unten und folgt dem Gang. Aktiviert den Kristall, damit das Wasser und der Drachenkopf vor euch steigen. Hangelt euch mit dem Greifhaken am Symbol hoch, das am Hals des Drachen hängt. Hinter dem Drachen ist ein Schalter, der das Gatter vor euch öffnet. Dahinter ist die Spinne. Achtung, auf dem N64 ist der Schalter hinter dem Gatter und muss per Wirbelattacke aktiviert werden.

92) Im engen Gang mit den rollenden Steinen. Direkt über dem Loch, in das ihr sowieso müsst, krabbelt die goldene Skulltula.

Dungeon: Schattentempel

93) Geht ihr vom Stalfos-Skelettkrieger aus links erreicht ihr einen sehr großen Raum mit unsichtbaren, drehenden Sensenmännern (nutzt das Auge der Wahrheit, um sie zu sehen). Im hinteren Abschnitt mit der Kiste ist eine Spinne.

94) Im Raum mit den Stachelkränen schiebt ihr den Block genau in die Mitte zwischen beiden Stachelbetten, sodass sie nicht auf Link herabfallen können. Schaut nun hinter dem westlichen Gitter.

95) Kurz bevor ihr das Totenschiff betretet, könnt ihr die Vogelscheuchen-Polka spielen, um an einer Wand die Vogelscheuche erscheinen zu lassen. Setzt per Enterhaken zu ihr rüber und schnappt euch die Spinne hinter dem Gitter.

96) Nach dem Totenschiff im unsichtbaren Labyrinth geht ihr durch die westliche Tür. Schaut hinter den drei rotierenden Totenkopfbehältern und sprengt sie notfalls weg – einfach oben hinstellen und Bomben reinwerfen.

97) Neben dem Eingang des Raums mit dem großen Totenkopf.

Dungeon: Geistertempel

98) Im Raum mit dem ersten Eisenprinz (der silberne Ritter mit der Axt) über der Tür.

99) Im „Halfpipe“-ähnlichen Raum mit den rollenden Steinen könnt ihr einen Zeitblock mit der Hymne der Zeit wegflöten, dahinter ist die Spinne.

100) Im Raum mit dem großen Wüstenkoloss (die Götzenstatue) auf der westlichen Seite ganz oben.

