Windows 10 stürzt wegen Windows 11 ab: Microsoft schafft das Unmögliche

Microsoft drängt immer stärker auf ein Upgrade von Windows 10 auf 11. Dazu gehört auch ein nerviges Werbe-Popup, das nun allerdings reihenweise Abstürze verursacht.

Windows 11: Popup lässt Windows 10 abstürzen

Microsoft will unbedingt, dass Nutzer von Windows 10 so schnell wie möglich auf Windows 11 umsteigen. Eine neue Benachrichtigung auf Windows 10 soll Nutzer daran erinnern, dass der offizielle Support für das Betriebssystem im Oktober 2025 ausläuft. Nutzer werden ermutigt, „das Ende des Supports zu planen“, heißt es in dem Vollbild-Popup.

Statt den Umstieg auf Windows 11 schmackhaft zu machen, sorgt der Hinweis für Frust: Nutzer berichten, dass das Popup zum Systemabsturz führt. Ein Neustart ist nötig (Quelle: Windows Latest).

Immerhin ist bereits klar, warum sich die Systeme verabschieden. Das Problem liegt offenbar im „Reusable UX Interaction Manager“ (RUXIM), der Benachrichtigungen und andere UI-Elemente in Windows verwaltet. Wenn dieser abstürzt, nimmt er derzeit das ganze System mit – ausgerechnet die Upgrade-Werbung braucht selbst ein Upgrade.

Windows 10 bleibt beliebt

Allen Werbeversuchen von Microsoft zum Trotz: Windows 10 bleibt für viele das Betriebssystem der Wahl. Mit einem Marktanteil von knapp 66 Prozent ist es laut StatCounter deutlich verbreiteter als Windows 11, das auf 34 Prozent kommt. In Deutschland sollen noch 32 Millionen Rechner mit Windows 10 ausgestattet sein.

Die Zurückhaltung der Nutzer zeigt, dass viele keinen Grund für einen Wechsel sehen – vor allem, wenn die neue Version keine Probleme löst, sondern sogar neue schafft. Wer Windows 10 auch nach Oktober weiter nutzen möchte, kann sich für einen kostenpflichtigen Support entscheiden. Dieser steht erstmals auch Privatanwendern zur Verfügung.

So könnt ihr Windows 11 auf älteren Rechnern installieren:

