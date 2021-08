PayPal bringt mit Honey eine App auf den deutschen Markt, mit der sich beim Einkaufen im Internet sparen lässt. Durch automatische Coupons spart sie euer Geld. Noch hat die Sache aber einen kleinen Haken.

PayPal bringt Spar-App Honey nach Deutschland

Seit 2019 bereits gehört Honey zum weltweit führenden Online-Bezahldienst PayPal. Mit der nützlichen Browser-Erweiterung lässt sich automatisch Geld sparen, denn sie sucht für Produkte in eurem Warenkorb nach Rabattcoupons. Wird das Programm fündig, trägt es Couponcodes eigenständig ein und der Preis fällt – alles beim Klick auf den Warenkorb. Jetzt hat man daraus eine eigene App gemacht, die auch in Deutschland startet (Quelle: Internetworld).

Der Vorteil für Käuferinnen und Käufer liegt dabei klar auf der Hand: Praktisch ohne Aufwand kann man so bei vielen Einkäufen etwas sparen – vorausgesetzt, es gibt passende Rabattaktionen. Verfügbar ist die Honey-App für iOS und Android:

Honey Smart Shopping Assistant Entwickler: Honey

Honey Smart Shopping Assistant Entwickler: Honey Science

Doch auch wenn Coupons vieles günstiger machen, sollten Kunden beachten: Wer Preise vergleicht, findet eventuell trotzdem noch das beste Angebot. Auch dabei kann Honey helfen: So besitzt die App auch eine Wunschlisten-Funktion, mit deren Hilfe ihr wie bei anderen Anbietern auch Preisverläufe online nachverfolgen könnt. Von Honey werdet ihr dann benachrichtigt, wenn es einen Artikel von eurer Wunschliste gerade günstig zu ergattern gibt.

Honey hat noch einen Haken, denn ...

Wir haben uns die Honey-App angeschaut und sind dabei auf einen Haken gestoßen: Bisher ist das Angebot teilnehmender Shops überschaubar. Die Auswahl an Coupons ist eingeschränkt, was den tatsächlichen praktischen Nutzen noch klein hält. Mit der Größe PayPals im Rücken dürfte sich das aber in Zukunft ändern.

Für PayPal war der Nutzen schon zur Übernahme von Honey klar, man könne das Einkaufserlebnis für Nutzerinnen und Nutzer verbessern und lohnende Angebote machen. Diese Vorteile können jetzt auch deutsche Verbraucher nutzen – es bleibt nur abzuwarten, in welchem Umfang.