Samsung überrascht Besitzer von Galaxy-S21-Smartphones mit brandneuem Software-Update

Samsung ist aktuell etwas im Verzug mit dem Update auf Android 15 und One UI 7. Das heißt aber nicht, dass die wichtigen Sicherheitsupdates ausgelassen werden. Besitzerinnen und Besitzer von Samsungs älteren Galaxy-S21-Smartphones werden jetzt mit der neuen Version versorgt. Ihr solltet sie direkt installieren.

Samsung verteilt Februar-Update für Galaxy-S21-Smartphones

Wenn ihr noch ein Galaxy S21, Plus oder Ultra nutzt, dann solltet ihr in den Einstellungen nach einem neuen Software-Update schauen. Samsung versorgt die alten Smartphones nur noch relativ selten mit neuen Sicherheitsupdates. Umso wichtiger ist es, dass ihr die neuen Versionen mitnehmt, um alle Lücken zu schließen, die in den letzten Monaten aufgetaucht sind. Ab sofort wird das Februar-Update in Europa verteilt (Quelle: SamMobile).

Samsung startet mit der neuen Version in der Schweiz, sie soll aber schon in den kommenden Tagen in weiteren Ländern Europas verfügbar sein. Mit der neuen Version werden laut der Quelle unzählige Sicherheitslücken geschlossen, die teilweise als kritisch anzusehen sind. Es ist also sehr wichtig, dass ihr die neue Version installiert.

Samsung bringt die älteren Galaxy-S21-Smartphones damit auf den neuesten Stand, was die Sicherheit angeht. Ab sofort gibt es aber nur noch alle drei Monate eine neue Version. Entsprechend wichtig ist es, dass Samsung hier doch noch zügig die Lücken schließt.

Android 15 kommt später

Google hat Android 15 zwar schon vor Monaten veröffentlicht, Samsung braucht aber deutlich länger zur Umsetzung. Selbst die Galaxy-S24-Modelle könnten erst im April versorgt werden. Für andere Smartphones, wie die Galaxy-S21-Serie, dürfte das noch später der Fall sein. Es ist jedoch sicher, dass diese Modelle das Update auf Android 15 noch erhalten. Ihr müsst halt nur etwas länger warten. Sobald es losgeht, werden wir euch informieren.

Das erwartet euch mit Android 15:

