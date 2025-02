Samsung Galaxy S24: Die schlimmsten Befürchtungen werden wahr

Samsung hat Android 15 und One UI 7 zunächst nur auf den Galaxy-S25-Smartphones an den Start gebracht. Ältere Modelle sollen erst mit der Zeit aktualisiert werden. Das alles dauert jedoch länger als erwartet. Was in der Gerüchteküche spekuliert wurde, ist jetzt bittere Wahrheit geworden.

Samsung testet Android 15 weiter

Erst kürzlich haben wir darüber berichtet, dass Samsung Android 15 und One UI 7 für die Galaxy-S24-Smartphones erst noch durch mehrere Beta-Versionen führen wird. Das hat sich nun bestätigt. Statt einer finalen Version des großen Software-Updates hat Samsung die 4. Beta-Version in Indien und Südkorea veröffentlicht (Quelle: SamMobile). Weitere Länder dürften folgen.

Folgende Neuerungen werden damit umgesetzt:

KI-Filter hinzugefügt

Samsung Log (Log-Videoformat) in der Kamera hinzugefügt (Galaxy S24 Ultra)

UI-Fehler vom Sperrbildschirm und Always-On-Display behoben

UI-Fehler mit Quick Panel behoben

Gruppierungsalarmfehler behoben

Problem des Stotterns beim Loslassen des Fingerabdrucklesers behoben

Problem der oberen Leiste behoben, die vom Startbildschirm verschwindet

Animation geändert, die beim Öffnen und Schließen der App unnatürlich wirkte

Problem der Lücke in der Statusleiste behoben, nachdem Goodlock Quickstar installiert wurde

Viele weitere Verbesserungen

Obwohl Android 15 und One UI 7 auf den Galaxy-S25-Smartphones schon laufen, hat Samsung immer noch damit zu tun, die neue Version zu optimieren. Es könnte also wirklich noch bis April dauern, bis zumindest die Galaxy-S24-Smartphones versorgt werden. Ältere Modelle müssen sogar noch länger warten.

Samsung verfolgt keinen festen Zeitplan

Ein Moderator in einem Samsung-Forum hat die Verzögerung indirekt bestätigt. Demnach verfolgt das Unternehmen beim Beta-Test von Android 15 und One UI 7 für die Galaxy-S24-Smartphones keinen festen Zeitplan, sondern reagiert nur auf das Feedback der Nutzerinnen und Nutzer. Es kann also schneller gehen als erwartet – oder vielleicht sogar länger dauern. Am Ende heißt es einfach warten, da Samsung keinen konkreten Zeitplan nennt (Quelle: SamMobile).

Das erwartet euch mit Android 15:

