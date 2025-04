Android-Handheld stellt Switch 2 in einem Punkt in den Schatten – und ist sogar günstiger

Das Ayaneo Pocket Ace vereint nostalgisches Design mit moderner Gaming-Technik: Kompakt, leistungsstark und mit einer Steuerung, die selbst Nintendo-Fans neugierig machen dürfte.

Retro-Charme mit Hightech-Herz

Wer beim Pocket Ace an den Game Boy denkt, liegt nicht falsch – zumindest optisch. Vor allem das Topmodell erinnert stark an den Gaming-Klassiker. Innen steckt allerdings hochmoderne Technik: Der Snapdragon G3x Gen 2, ein speziell für Handhelds entwickelter Chip, verspricht flüssiges Gameplay auch bei anspruchsvollen Mobile-Titeln. Das 4,5 Zoll große IPS-Display im 3:2-Format soll laut Ayaneo brillante Farben liefern und eignet sich trotz kompakter Größe sowohl für Retro-Klassiker als auch moderne Spiele (Quelle: Ayaneo).

Für unseren Redakteur Martin übrigens ein Pluspunkt – der Trend zu immer größeren Handhelds geht seiner Meinung nach ohnehin in die falsche Richtung.

Auch technisch kann das Pocket Ace mithalten: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 und eine 6000-mAh-Batterie mit 40-Watt-Schnellladefunktion machen das Gerät durchaus zu einem idealen Begleiter für unterwegs. Wer also auf dem Weg zur Uni oder in der Bahn zocken will, findet im Pocket Ace ein vielseitiges Mini-Kraftpaket im Retro-Look. Das Hauptaugenmerk liegt allerdings auf einem anderen Feature.

Präzision mit Hall-Effekt und Haptik

Das wahre Highlight sitzt in den Details – genauer gesagt in der Steuerung. Hall-Effekt-Joysticks und -Trigger arbeiten verschleißfrei und sind resistent gegen Drift, ein klarer Vorteil gegenüber der Nintendo Switch. Gerade in Jump’n’Runs oder Rennspielen sorgt das für spürbar präzisere Kontrolle. Unterstützt wird das Ganze durch einen hochwertigen linearen Vibrationsmotor, der für differenziertes haptisches Feedback sorgen soll – egal ob bei der Schatzkiste im RPG oder der Combo im Prügelspiel.

Auch beim Layout zeigt sich Ayaneo kompromisslos retroverliebt: Ein obenliegendes D-Pad sorgt für Oldschool-Feeling, während ABXY-Tasten frei belegbar sind. Start und Select lassen sich wahlweise klassisch oben oder alternativ unten platzieren – ganz nach Geschmack.

Das Ayaneo Pocket Ace wirkt wie ein durchdachtes Android-Handheld für alle, die Retro-Flair mit moderner Technik verbinden möchten. Im Crowdfunding startet der Preis für das Produkt ab 301 Euro – je nach Ausstattung sind bis zu 532 Euro möglich. Später steigen die Preise der Konsolen um bis zu 26 Prozent, dennoch bleiben die meisten Modelle günstiger als die Switch 2. Die Auslieferung ist für Mai 2025 geplant.

Wer also noch Platz in der Jackentasche und ein Herz für Klassiker hat, könnte durchaus einen Blick riskieren.