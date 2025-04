Gute Nachrichten für alle, die ein Samsung Galaxy S24 FE haben

Das Galaxy S24 FE bekommt sein erstes großes Software-Update spendiert. Samsung rollt One UI 7 basierend auf Android 15 jetzt auch in Europa aus. Mit einer Downloadgröße 5 GB bringt das Update nicht nur frische App-Icons und Widgets, sondern hat auch den aktuellen Sicherheits-Patch mit im Gepäck.

Samsung Galaxy S24 FE jetzt mit Android 15

Mit One UI 7 verpasst Samsung dem Galaxy S24 FE einen umfassenden Neuanstrich. Die Entwickler haben die Benutzeroberfläche überarbeitet: Neue App-Icons treffen auf modernere Widgets für Home- und Sperrbildschirm. Auch die Animationen und Übergänge sollen jetzt deutlich flüssiger ablaufen. Der April 2025-Sicherheitspatch schließt zudem wichtige Sicherheitslücken (Quelle: SamMobile).

Wer das Update noch nicht installiert hat, kann den Download und die Installation manuell anstoßen. Dafür geht ihr wie folgt vor:

Öffnet die Einstellungen auf eurem Samsung Galaxy S24 FE. Geht in das Menü „Software-Update“. Sucht nun nach der neuen Version, ladet sie herunter und installiert sie.

Samsung verspricht sieben Jahre Updates beim Galaxy S24 FE

Wie bei vielen seiner aktuellen Smartphones verspricht Samsung auch beim Galaxy S24 FE insgesamt sieben große Android-Updates. Diese langfristige Software-Unterstützung sorgt dafür, dass Fans das Smartphone deutlich länger ohne große Bedenken nutzen können – auch wenn sich Samsung dieses Mal mit dem Rollout von Android 15 ordentlich Zeit gelassen hat.

In der Regel erfolgt der Rollout zuerst in Südkorea. In den folgenden Wochen erhalten immer mehr Nutzer in anderen Regionen Zugriff auf die neue Version. Auf diese Weise kann Samsung den Rollout noch stoppen, sollten die ersten Nutzer größere Probleme feststellen.

Gut zu wissen: Auch das Update fürs etwas ältere Galaxy S23 soll aktuell in Europa ausrollen, bislang anscheinend aber nur in Frankreich und Großbritannien (Quelle: SamMobile).

Android 15 kommt mit einigen interessanten Neuerungen um die Ecke:

