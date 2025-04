Flexibler geht es nicht: Samsung lässt Handy-Nutzern bei Apps die Wahl

Samsung bringt mit Android 15 und One UI 7 ein kleines, aber feines Feature auf die Galaxy-Smartphones: Endlich lassen sich App-Icons ohne Umwege in der Größe anpassen. Nutzer erhalten so deutlich mehr Kontrolle.

Samsung: App-Symbole bei One UI 7 skalierbar

Mit dem großen Software-Update auf One UI 7 vereinfacht Samsung die Individualisierung des Android-Homescreens. Die Größe der App-Symbole lässt sich nun einfach anpassen, ganz ohne Umwege oder zusätzliche Tools.

Die neue Einstellung ist direkt in die Homescreen-Optionen integriert und erlaubt drei Größenstufen: klein, mittel und groß. Die Änderung der Icon-Größe erfolgt gleichzeitig für die App-Übersicht, separate Einstellungen sind also nicht vorgesehen.

Die Bedienung ist einfach: Mit einer Zwei-Finger-Geste wird der Homescreen bearbeitet, anschließend öffnet sich über das Zahnradsymbol das Menü. Dort findet sich der neue Schieberegler, mit dem die Icon-Größe angepasst werden kann.

Die Änderung wirkt sich sofort aus – und das Beste: Das Layout selbst bleibt vollständig erhalten. Die Icons passen sich dem verwendeten Raster an, ohne durcheinander zu geraten (Quelle: SamMobile).

Mehr Übersicht oder mehr Inhalte? Nutzer entscheiden

Gerade für Nutzer, die viele Apps nutzen oder Ordnung schätzen, bringt das neue Feature echten Mehrwert. Größere Symbole erleichtern die Lesbarkeit, kleinere schaffen mehr Platz für zusätzliche Apps oder Widgets. So lässt sich der Homescreen noch besser an die eigenen Bedürfnisse anpassen, ohne sich mit Launchern von Drittanbietern herumschlagen zu müssen.

Auch optisch macht Samsungs Android-15-Oberfläche One UI 7 einen deutlichen Sprung nach vorne. Neben der neuen Icon-Funktion bringt das Update eine überarbeitete Darstellung im Querformat sowie weitere kleine Detailverbesserungen.

Insgesamt setzt Samsung damit die Linie fort, mehr Flexibilität und Kontrolle über das Smartphone zu geben – und das, ohne Nutzer vielleicht mit komplizierten Menüs zu überfordern.

Das ändert sich mit Android 15 auf dem Handy:

