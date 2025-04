Samsung kommt nicht aus dem Knick: Besonderes Galaxy S25 verspätet sich

Samsung verschiebt die Einführung des lang erwarteten Galaxy S25 Edge auf Mai 2025. Das besonders dünne Galaxy-Smartphone soll mit seiner 200-MP-Hauptkamera und einem Preis von über 1.300 Euro neue Maßstäbe setzen.

Samsung Galaxy S25 Edge: Launch-Termin durchgesickert

Das Galaxy S25 Edge feiert seine offizielle Präsentation am 13. Mai 2025 während eines „Galaxy Unpacked“-Events, so SamMobile. Ab dem 14. Mai können Interessierte das Gerät vorbestellen. Der reguläre Verkaufsstart erfolgt am 23. Mai zunächst in China und Südkorea, bevor das Smartphone eine Woche später, am 30. Mai, den US-Markt erreicht.

Offen ist noch, wann der EU-Release erfolgt. Die Verschiebung vom ursprünglich geplanten April-Launch nutzt Samsung mutmaßlich für letzte Optimierungen.

Mit einer voraussichtlichen Dicke zwischen 5,8 und 6,4 Millimetern muss Samsung anscheinend die Tele-Foto-Kamera wegrationalisieren. Dafür gibt es jedoch eine 200-MP-Hauptkamera, die für beeindruckende Foto-Qualität sorgen dürfte. Preislich positioniert sich das S25 Edge im Premium-Segment – die 256-GB-Variante soll zwischen 1.300 und 1.400 Euro kosten.

Samsung kämpft gerade mit zahlreichen Verzögerungen

Die Verschiebung des Launches reiht sich in eine Serie von verzögerten Samsung-Produkteinführungen ein, darunter auch das Update auf One UI 7. Auch nach der Vorstellung des S25 Edge im Januar 2025 reißen die Leaks nicht ab – Samsung hat einfach immer noch viele Details unausgesprochen gelassen, die nun nach und nach ihren Weg ins Netz finden.

Der Konzern scheint sich jedoch selbst nicht sicher darüber zu sein, wie groß die Nachfrage nach dem schmalen Premium-Smartphone ist. Entsprechend vorsichtig ist man bei der Produktionsmenge. Gerade einmal 40.000 Stück sollen zum Release zur Verfügung stehen. Gut möglich also, dass Interessenten schnell sein müssen, um nicht leer auszugehen.

