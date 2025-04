Samsung enthüllt versehentlich den Preis des Galaxy S25 Edge – und das wird richtig teuer

Auf der kanadischen Samsung-Website sind die Preise für das mit Spannung erwartete Galaxy S25 Edge aufgetaucht. Der südkoreanische Techgigant verriet in den Nutzungsbedingungen einer laufenden Promotion unbeabsichtigt die Preise seiner kommenden Smartphone-Innovation. Die kanadischen Preise von 1.678,99 CAD für das Basismodell lassen für Europa Verkaufspreise ab 1.299 Euro erwarten.

Galaxy S25 Edge: Oh, oh, oh – das wird teuer!

Das Galaxy S25 Edge schlägt in Kanada laut dem Fund von Roland Quandt auf Bluesky in der 256-GB-Variante mit 1.678,99 kanadischen Dollar zu Buche, was umgerechnet und mit deutscher Mehrwertsteuer etwa 1.267 Euro entspricht. Wer mehr Speicherplatz benötigt, zahlt für die 512-GB-Version sogar 1.858,99 CAD – das bedeutet für den deutschen Markt rund 1.404 Euro.

Inzwischen ist Samsung der Fehler aufgefallen und die Einträge wurden von der Webseite entfernt. Wenn wir davon ausgehen, dass Samsung bei den Preisen nach oben aufrundet, können potenzielle Käufer wahrscheinlich mit einem Kaufpreis von 1.299 Euro für die 256-GB-Version und 1.449 Euro für die 512-GB-Variante rechnen.

Zuletzt gab es noch Gerüchte, dass das Smartphone hierzulande nur 1.249 Euro (256 GB), bzw. 1.369 Euro (512 GB) kosten soll. Was davon letztendlich stimmt, wird die Zeit zeigen.

Vorstellungstermin für das Galaxy S25 Edge bereits durchgesickert

Samsung plant die offizielle Vorstellung des Galaxy S25 Edge für den 13. Mai 2025. Der Verkauf startet zunächst in Südkorea am 23. Mai, bevor das Smartphone eine Woche später, am 30. Mai, in den USA in die Regale kommt.

Die versehentliche Preisveröffentlichung erfolgte im Rahmen einer Werbeaktion, bei der Käufer eines Galaxy S25 oder Samsung-Haushaltsgeräts in Kanada 20 Prozent Rabatt auf ein Galaxy Tab S10 FE erhalten.

Die nun bekannt gewordenen Preise für das Galaxy S25 Edge bewegen sich im Rahmen der kursierenden Gerüchte der letzten Tage und bestätigen den Trend zu steigenden Smartphone-Preisen im Premium-Segment. Ob Samsung genug Abnehmer für das besondere S25 findet, bleibt abzuwarten.

