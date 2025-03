iPhone 17 und Nachfolger: Apple zeigt kein Interesse mehr an einem solchen Handy

Liebhaber kleiner Smartphones müssen jetzt stark sein. Apple hat offenbar endgültig mit dem iPhone mini abgeschlossen. Insider Mark Gurman enthüllte in einer Fragerunde, dass weder für das iPhone 17 noch für spätere Modelle eine Rückkehr des handlichen Smartphones geplant ist. Doch warum hält Apple an großen Displays fest – und was bedeutet das für die Zukunft kompakter iPhones?

Kein iPhone 17 mini oder iPhone 18 mini mehr

In einer live gestreamten Fragerunde hat Apple-Insider Mark Gurman von Bloomberg bestätigt, dass Apple derzeit keine Pläne für die Wiedereinführung eines iPhone mini verfolgt. Das betrifft nicht nur das iPhone 17, sondern auch mögliche Nachfolger wie ein iPhone 18 mini (Quelle: Bloomberg).

Apple hatte das iPhone 13 mini bereits im September 2023 eingestellt – seitdem gab es kein neues Mini-Modell mehr. Auch das kompakte iPhone SE fiel im vergangenen Monat dem Rotstift zum Opfer. Damit hat Apple aktuell kein einziges iPhone mit einer Displaygröße unter 6 Zoll mehr im Angebot. Die aktuelle Produktpalette besteht ausschließlich aus Modellen mit Bildschirmen zwischen 6,1 und 6,9 Zoll. Zum Vergleich: Das iPhone 13 mini kam auf 5,4 Zoll, das letzte iPhone SE hatte sogar nur auf 4,7 Zoll, allerdings mit deutlich dickeren Rändern.

Keine Überraschung: Schlechte Verkaufszahlen schuld

Die Entscheidung, keine neuen Mini-Modelle mehr zu produzieren, kommt für Branchenkenner wenig überraschend. Zwar gibt es eine kleine, aber lautstarke Fangemeinde, die sich eine Rückkehr des handlichen iPhones wünscht, doch die Verkaufszahlen sprechen eine andere Sprache: Das Mini-iPhone verkaufte sich einfach nicht gut genug, um wirtschaftlich rentabel zu sein.

Wer also auf ein Comeback hofft, dürfte laut Gurman enttäuscht werden: Apple verfolgt momentan einen klaren Plan – und der sieht für die kommenden Jahre größere iPhone-Displays vor. Ein weiteres iPhone mini? Das dürfte vorerst Wunschdenken bleiben.

Das erste „mini“ war das iPhone 12 mini:

iPhone 12 mini: Die kleine Überraschung von Apple (Herstellervideo)

