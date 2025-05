Aldi verkauft für 219 Euro eine Wunder-Box, für die euch im Sommer alle beneiden

Wer im Sommer am Strand oder beim Camping stets kühle Getränke genießen will, für den lohnt sich ein Blick in den Aldi-Onlineshop. Dort kriegt ihr gerade für 219 Euro eine Kompressor-Kühlbox, die bei hohen Temperaturen für Erfrischung sorgt.

Sommer, Sonne, Roadtrip – was fehlt? Richtig: kalte Getränke, frische Snacks und Eiswürfel im Gepäck. Genau dafür gibt es jetzt bei Aldi eine Lösung, die besonders Handwerker- und Camperherzen höherschlagen lässt: die Alpicool Kompressor-Kühlbox mit 25 Litern Fassungsvermögen, 3-Wege-Stromversorgung und Kompatibilität mit zwei Makita-Akkus – und das Ganze zum Top-Preis von 219 Euro (bei Aldi anschauen). Dazu kommen noch 5,95 Euro Versandgebühren. Macht unterm Strich 224,95 Euro.

Für wen lohnt sich diese Kühlbox?

Outdoor-Fans, Camper und Vanlifer : Wer unabhängig vom Stromnetz unterwegs ist, wird die Vielseitigkeit der Box lieben. Ob am See, beim Camping oder auf der Baustelle – die Kühlbox bleibt auch ohne Steckdose einsatzbereit.

Makita-Fans & DIY-Heimwerker : Ihr habt bereits Makita-18-V-Akkus? Perfekt! Dann könnt ihr die Kühlbox direkt mit vorhandener Akku-Power betreiben – ohne zusätzliche Investitionen. Das macht sie besonders attraktiv für alle, die beruflich oder hobbymäßig Makita-Werkzeuge nutzen. Alternativ kann man sich auch passende Akku-Adapter zulegen.

Nicht geeignet ist die Box für Nutzer, die nur ein Gerät zum gelegentlichen Picknick suchen. Dafür ist die Ausstattung überdimensioniert – und günstige passive Kühlboxen ( Dafür ist die Ausstattung überdimensioniert – und günstige passive Kühlboxen ( bei Amazon anschauen ) tun es in dem Fall auch.

ALPICOOL Kompressor-Kühlbox auch für Makita Akkus, 25 Liter Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.05.2025 19:15 Uhr

Technische Highlights & Ausstattung

25 Liter Fassungsvermögen

Fassungsvermögen Kühlt zuverlässig auf bis zu -20 °C (je nach Umgebungstemperatur)

(je nach Umgebungstemperatur) 3-Wege-Stromversorgung : 230 V Netzstrom / 12/24 V Kfz-Anschluss / 2x Makita 18-V-Akku (nicht im Lieferumfang enthalten)

: 230 V Netzstrom / 12/24 V Kfz-Anschluss / 2x Makita 18-V-Akku (nicht im Lieferumfang enthalten) Digitale Temperaturanzeige mit präziser Steuerung direkt an der Box oder per App

Innenbeleuchtung

USB-Anschluss , um Geräte zu laden

, um Geräte zu laden Tragegriffe für den Transport

für den Transport Geräuschpegel: ca. 45 dB

Maße: 58,7 x 38,6 x 36,8 cm

Gewicht: 13,7 kg

So sieht das Innere der Kühlbox aus. (© Alpicool)

Vor allem die Tatsache, dass die Kühlbox auch mit passenden Makita-Akkus betrieben werden kann, macht sie für Hobby-Heimwerker attraktiv. Gut zu wissen: Nutzer geben an, dass die Kühlbox das Innere auch noch recht lange frisch hält, wenn die Akkus bereits leer sind oder die Box vom Stromnetz getrennt wird. Was ihr jedoch beachten solltet: Je kälter ihr die Kühlbox einstellt, desto schneller sind die Akkus leer. Wir empfehlen daher, den Inhalt maximal auf Kühlschrank-Temperatur zu kühlen.

Alpicool selbst und andere Shops rufen zum aktuellen Zeitpunkt für die Kühlbox einen Preis von 249 Euro auf – Versand nicht mit einberechnet. Im Aldi-Onlineshop spart ihr beim Kauf also rund 30 Euro – das ist ein solides Angebot.

