Nur 29,99 Euro: Wer ein E-Bike hat, sollte dieses Zubehör von Aldi kennen

E-Bikes erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Umso wichtiger ist es, dass man sich mit den Gefahren beschäftigt, die vom Akku ausgehen. So kann der Transport gefährlich sein. Aldi bietet für den Fall eine Anti-Fire-Akkutasche an, die genau dieses Risiko eindämmt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Aldi verkauft Anti-Fire-Akkutasche für 29,99 Euro

Ihr habt es in den Nachrichten sicher schon öfter gehört. Es kommt immer wieder zu Feuern, die durch Akkus ausgelöst wurden. Oft sind E-Bike-Akkus schuld daran, weil sie einen Fehler haben oder nicht sachgemäß benutzt werden. Wenn ihr euch absichern wollt, dann solltet ihr euch eine Anti-Fire-Akkutasche kaufen. Diese kostet nur 29,99 Euro bei Aldi (bei Aldi im Onlineshop anschauen). Inklusive Versandkosten landet ihr bei 35,94 Euro.

Anzeige

Anti-Fire-Akkutasche von Prophete Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.05.2025 10:21 Uhr

Für wen lohnt sich die Anti-Fire-Akkutasche bei Aldi?

Für alle, die häufig ihr E-Bike transportieren und den Akku dafür ausbauen. Beispielsweise um beim Transport auf dem Fahrradanhänger das Gewicht zu reduzieren.

Außerdem für alle, die ein hohes Sicherheitsbewusstsein haben. So eine Anti-Fire-Akkutasche kann einen Akku-Brand eindämmen und Schlimmeres verhindern.

Wer hingegen den Akku nicht immer entnimmt und in der Anti-Fire-Akkutasche verstaut, hat auch nichts davon. Die höhere Sicherheit ist mit einem höheren Aufwand verbunden.

Anzeige

Was hält so eine Anti-Fire-Akkutasche aus?

In der Anti-Fire-Akkutasche könnt ihr E-Bike-Akkus sicher aufbewahren. (© Prophete)

Anzeige

Die Anti-Fire-Akkutasche von Prophete kann Temperaturen bis zu 1.000 Grad Celsius aushalten. Sie ist gut für die Aufbewahrung und den Transport von E-Bike-Akkus. Die Entgasungsöffnungen helfen den Druck auszugleichen, falls es einmal zu einem Brand kommt. Die Tasche hat einen Griff, sodass ihr den Akku darin einfach transportieren könnt.

So eine Anti-Fire-Akkutasche ist nicht nur zum Transport von E-Bike-Akkus gut, sondern auch zur Aufbewahrung. Besonders in den Wintermonaten, in denen ihr nicht mit dem E-Bike unterwegs seid, könnt ihr den Akku darin sicher lagern.

Anti-Fire-Akkutasche von Prophete Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.05.2025 10:21 Uhr

Alternative von Amazon

Der Preis von 30 Euro für die Anti-Fire-Akkutasche von Prophete bei Aldi ist zwar gut für dieses spezielle Modell, das sonst teurer ist, doch es gibt auch eine spürbar günstigere Alternative bei Amazon. Diese hält sogar bis zu 2.300 Grad aus:

Feuerfeste und wasserdichte Akkutasche bis 2.300 °C Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.05.2025 10:33 Uhr

So finden wir die besten Schnäppchen