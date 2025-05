Gesund dank E-Bike? Warum du trotz Motor fitter wirst

Wer E-Bike fährt, ist faul? Keineswegs, denn das elektrische Radeln hat positive Auswirkungen auf die Gesundheit – nicht nur physisch.

Das Wichtigste in Kürze: Warum E-Bike-Fahren gesund ist

Ist E-Bike-Fahren gesund? Die Frage muss man mit einem klaren Ja beantworten. Auch wenn es nicht intuitiv erscheint, verbessern E-Bikes die Physis auf folgende Weise:

E-Bikes fördern die körperliche Aktivität: Sie ermöglichen längere Strecken und regelmäßige Bewegung, auch bei geringerer Fitness, und bieten eine niedrige Einstiegshürde.

Sie ermöglichen längere Strecken und regelmäßige Bewegung, auch bei geringerer Fitness, und bieten eine niedrige Einstiegshürde. Herz-Kreislauf-Vorteile: E-Bike-Fahren senkt den Blutdruck, verbessert die Durchblutung und stärkt das Herz-Kreislauf-System, auch bei gesundheitlichen Einschränkungen.

E-Bike-Fahren senkt den Blutdruck, verbessert die Durchblutung und stärkt das Herz-Kreislauf-System, auch bei gesundheitlichen Einschränkungen. Gelenkschonend: E-Bikes bieten ein fließendes, rundes Training ohne Stoßbelastung auf Gelenke, weswegen sie sich besonders für Menschen mit Knieproblemen oder Arthrose eignen.

E-Bikes bieten ein fließendes, rundes Training ohne Stoßbelastung auf Gelenke, weswegen sie sich besonders für Menschen mit Knieproblemen oder Arthrose eignen. Stressabbau und psychische Gesundheit: Die Bewegung an der frischen Luft fördert die Ausschüttung von Glückshormonen, senkt den Cortisolspiegel und trägt zur mentalen Gesundheit bei.

Die Bewegung an der frischen Luft fördert die Ausschüttung von Glückshormonen, senkt den Cortisolspiegel und trägt zur mentalen Gesundheit bei. E-Bikes bei Asthma: Mit individuell regulierbarer Belastung durch den Motor ermöglicht das E-Bike Asthmatikern ein schonendes Training, das die Lungenfunktion stärkt und die Lebensqualität verbessert.

E-Bike-Fahren stärkt das Herz-Kreislauf-System

E-Bike-Fahren ist ein hervorragendes Herz-Kreislauf-Training. Durch die gleichmäßige Bewegung wird der Puls moderat erhöht, ohne den Körper zu überfordern. Gerade für ältere Menschen oder Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen ist das ideal. Regelmäßiges E-Bike-Fahren kann nachweislich den Blutdruck senken, die Durchblutung verbessern und das Risiko für Herzinfarkte verringern.

Eine Studie der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH), veröffentlicht im Fachjournal BMJ Open Sport & Exercise Medicine, hat die gesundheitlichen Effekte bei E-Bike-Nutzenden bestätigt. In der Studie wurden fast 60.000 Fahrten und die Herzfrequenzen von mehr als 1.800 Radfahrenden – davon 1.250 mit Pedelecs – untersucht.

Die Herzfrequenz von E-Bike-Fahrenden lag nur etwa fünf Schläge pro Minute unter der von klassischen Radfahrerinnen und Radfahrern. Damit wird das Herz-Kreislauf-System nahezu ebenso effektiv gefordert. Zudem zeigte sich, dass Pedelec-Nutzende häufiger das Auto ersetzen und dadurch zusätzliche Bewegungseinheiten in ihren Alltag integrieren.

Darüber hinaus verbessert die Bewegung auf dem E-Bike die Herzfrequenzvariabilität, fördert die Elastizität der Gefäße und erhöht die Sauerstoffaufnahme. Letzteres bestätigte bereits 2018 eine Studie der Universität Basel. Eine Forschungsgruppe am Departement Sport, Bewegung und Gesundheit untersuchte die körperliche Beanspruchung von E-Bikern im Vergleich zu herkömmlichen Fahrradfahrern. Das Ergebnis: In einem kurzen Zeitraum von 4 Wochen verbesserte sich bereits die Ausdauerleistung der Probanden.

E-Bike-Fahren hilft bei Asthma und Lungenerkrankungen

Für Menschen mit Asthma kann körperliche Bewegung zur Herausforderung werden – vor allem, wenn Anstrengung Atemnot oder Husten auslöst. Dennoch ist regelmäßige Bewegung für Asthmatikerinnen und Asthmatiker besonders wichtig: Sie stärkt die Lungenfunktion, verbessert die Atemmuskulatur und hilft, das Immunsystem zu stabilisieren. Hier kommt das E-Bike ins Spiel.

Das E-Bike ermöglicht eine körperliche Aktivität mit individuell dosierbarer Belastung. Durch die elektrische Unterstützung könnt ihr Anstiege, Gegenwind oder lange Strecken bewältigen, ohne an eure Belastungsgrenze zu geraten. Das reduziert die Gefahr von asthmatischen Beschwerden während des Fahrens deutlich. Ihr könnt euer Tempo und die Intensität jederzeit anpassen – das schafft Sicherheit und nimmt die Angst vor Atemnot.

Eine Studie des Deutschen Zentrums für Lungenforschung (DZL) kam zu dem Schluss, dass insbesondere Ausdauersportarten, wie Radfahren, die Lebensqualität und Lungenfunktion bei Asthma verbessert. E-Bikes senken die Einstiegshürde, weil sie schonende Bewegung fördern und damit besonders für chronisch Erkrankte geeignet sind.

Viele Patientinnen und Patienten berichten, dass sie durch das E-Bike ihre tägliche Aktivität steigern konnten, ohne Überforderung zu spüren. Besonders in Kombination mit regelmäßiger ärztlicher Betreuung und einer gut eingestellten Medikation ist das E-Bike ein wertvolles Hilfsmittel auf dem Weg zu mehr Lebensqualität trotz Asthma.

E-Bike gesund für die Psyche

Bewegung an der frischen Luft und in der Natur ist ein echter Stimmungsaufheller. Das gilt besonders für das E-Bike. Die Freiheit, bequem neue Orte zu entdecken, weite Strecken zu fahren oder einfach die Umgebung zu genießen, wirkt sich positiv auf das seelische Wohlbefinden aus. Das Stresslevel sinkt, der Kopf wird frei, Sorgen treten in den Hintergrund.

Darüber hinaus wird beim Radfahren die Ausschüttung von Endorphinen gefördert – den sogenannten Glückshormonen. Diese sorgen für ein anhaltendes Wohlgefühl und wirken sich positiv auf die mentale Gesundheit aus. Besonders in stressigen Lebensphasen kann das E-Bike helfen, einen Ausgleich zu finden und neue Energie zu tanken. Auch depressive Verstimmungen oder Antriebslosigkeit können durch regelmäßige Bewegung gemindert werden.

Beispiele, wie E-Bike-Fahren beim Stressabbau hilft:

Fahrt in der Natur senkt den Cortisolspiegel (Stresshormon)

Gleichmäßige Bewegung fördert die Entspannung des Nervensystems

Neue Eindrücke und Perspektivwechsel lenken von Sorgen ab

Endorphinausschüttung hebt die Stimmung

Regelmäßige Bewegung verbessert den Schlaf und die Erholung

Mit dem E-Bike erfolgreich abnehmen

Das E-Bike bietet eine hervorragende Möglichkeit, um effektiv und gelenkschonend Gewicht zu verlieren. Je nach Körpergewicht und Anstrengungsgrad lassen sich zwischen 100 und 600 Kalorien pro Stunde verbrennen. Der genaue Wert hängt allerdings von vielen Faktoren ab, aber selbst Radeln in hohen Unterstützungsstufen hat einen Effekt.

Trittkraft: Je intensiver ihr in die Pedale tretet, desto mehr Kalorien verbrennt ihr.

Je intensiver ihr in die Pedale tretet, desto mehr Kalorien verbrennt ihr. Trittfrequenz: Je mehr Kurbelumdrehungen ihr pro Minute schafft, desto mehr Kalorien verbrennt ihr.

Je mehr Kurbelumdrehungen ihr pro Minute schafft, desto mehr Kalorien verbrennt ihr. Geschwindigkeit: Je schneller ihr fahrt, desto mehr müsst ihr euch anstrengen. Dadurch steigt der Kalorienbedarf.

Je schneller ihr fahrt, desto mehr müsst ihr euch anstrengen. Dadurch steigt der Kalorienbedarf. Gewicht: Je schwerer ihr und euer E-Bike seid, desto kräftiger müsst ihr in die Pedale treten.

Je schwerer ihr und euer E-Bike seid, desto kräftiger müsst ihr in die Pedale treten. Muskelmasse: Je mehr Muskelmasse ihr in Bewegung bringt, desto mehr Kalorien verbrennt ihr.

Je mehr Muskelmasse ihr in Bewegung bringt, desto mehr Kalorien verbrennt ihr. S trecke: Um viele Höhenmeter und unebener Untergründe zu überwinden, müsst ihr ebenfalls mehr strampeln.

Um viele Höhenmeter und unebener Untergründe zu überwinden, müsst ihr ebenfalls mehr strampeln. Motorunterstützung: Wenn ihr geringere Unterstützungsstufen wählt, muss mehr Energie von eurem Körper kommen.

Gelenkschonendes Training

Ein großer Vorteil des E-Bikes gegenüber vielen anderen Sportarten ist die Schonung der Gelenke. Anders als beim Joggen oder Wandern gibt es keine Stoßbelastung auf Knie- und Sprunggelenke. Die Tretbewegung ist fließend, rund und kontrollierbar. Selbst bei Knieproblemen, Arthrose oder Rückenschmerzen könnt ihr aktiv bleiben, ohne Schmerzen zu riskieren.

Das E-Bike bietet hierbei deutliche Vorteile. Bis zu zwei Drittel des Körpergewichts werden vom Sattel getragen, was Knie- und Fußgelenke erheblich entlastet. Durch die elektrische Unterstützung lässt sich zudem die Anstrengung individuell regulieren – ideal, wenn die Beschwerden variieren oder bei längeren Strecken. Besonders hilfreich ist dies auch in hügeligem Gelände oder bei Gegenwind, wo der Motor gezielt Unterstützung bieten kann.

Noch mehr Expertenwissen über E-Bikes erfahrt ihr in dem Video:

Fazit

Das E-Bike ist weit mehr als nur ein komfortables Fortbewegungsmittel – es bietet zahlreiche gesundheitliche Vorteile und ist ein wertvoller Begleiter für Menschen jeden Alters und Fitnesslevels. Es ermöglicht eine gelenkschonende Bewegung, die das Herz-Kreislaufsystem stärkt, die Muskeln trainiert und die psychische Gesundheit fördert.

Besonders Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen, wie Asthma oder Gelenkproblemen, können vom E-Bike profitieren, da es eine individuell dosierbare Belastung bietet und die Angst vor Überanstrengung reduziert. Zudem hilft es, die Motivation für regelmäßige Bewegung zu steigern, was besonders beim Abnehmen und der Verbesserung der Ausdauer von Vorteil ist. Insgesamt ist das E-Bike eine ideale Wahl, um die eigene Fitness nachhaltig zu steigern und ein gesundes, aktives Leben zu führen – ganz ohne Überforderung und mit viel Freude an der Bewegung.