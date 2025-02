Slipknot Tour 2025: Zusatz-Show in Frankfurt – wann gibt es Tickets?

Im vergangenen Dezember waren Slipknot für einige Hallen-Shows in Deutschland, in diesem Sommer folgen Open-Air-Konzerte. Nach 2 bereits angekündigten Terminen wird zudem eine Zusatz-Show in der Frankfurt er Festhalle nachgereicht. Ab wann kann man Tickets bekommen?

Slipknot Konzerte 2025: Tickets im Vorverkauf zuerst für o2-Kunden

Das zusätzliche Show findet man 19.06.2025 in Frankfurt statt. Der Vorverkauf beginnt am Mittwoch, den 26. Februar 2025. Dann können o2-Kunden bei den Priority-Tickets zuschlagen (zum Angebot bei o2). Der Vorverkauf für alle Slipknot-Fans startet am darauffolgenden Freitag, den 28. Februar 2025.

Zwei Open-Air-Konzerte spielt Slipknot im Sommer 2025 in Deutschland. Neben den Headliner-Konzerten ist der Sommer für die Band mit Festival-Terminen gespickt. Ihr habt also mehrere Chancen, Slipknot live zu erleben.



Die Termine für die Headliner-Shows sind folgende:

10. Juni 2025: Expo Plaza, Hannover

18. Juni 2025: Festhalle, Frankfurt (neu angekündigt)

23. Juni 2025: Waldbühne, Berlin

Der allgemeine Ticketverkauf startete bereits am Freitag, dem 8. November 2024 um 10 Uhr. Ihr könnt die Tickets entweder direkt über den Veranstalter kaufen, oder bei Eventim ergattern. Die Open-Air-Shows sind noch nicht ausverkauft, ihr könnt also weiterhin bei Eventim zuschlagen (zum Ticket-Shop). Wer als Support auftreten wird, ist noch nicht bekannt.

Achtet darauf, Tickets nur über offizielle Plattformen zu kaufen. Vor allem Viagogo und Ticketbande sind dafür bekannt, Eintrittskarten zu überhöhten Preisen anzubieten. Hierbei handelt es sich nicht um Direktverkäufer, sondern um Drittanbieter. Bands wie Rammstein untersagen den Verkauf von Karten für ihre Events bei diesen Plattformen gerichtlich. Auch wenn die Slipknot-Tickets nach kurzer Zeit ausverkauft sein sollten, lohnt sich immer wieder ein Blick auf die offiziellen Verkaufsseiten. Hin und wieder werden noch Tickets nachträglich freigeschaltet, etwa weil es Rückläufer oder nicht durchgeführte Buchungen gab.

Weitere Festival-Termine der Band findet ihr in dem Ankündigungs-Post von Slipknot auf Instagram:

„Here Comes The Pain“: Setlist

Anfang August 2024 startete die „Here Comes The Pain“-Reise in den USA. Dort konnten die Fans Songs feiern, die nicht nach 1999 geschrieben wurden. Auch „No Life“ und „Scissors“, die zuletzt vor 24 Jahren live gespielt wurden, waren zu hören. Die Setlist wurde von der Band in den sozialen Kanälen mit den Worten „Welcome To 1999“ geteilt. So sah die Setlist vom 6. August in Noblesville, Indiana aus:

Die Setlist im Überblick:

Slipknot – 6. August 2024:

Vom Band: „742617000027“

„(sic)“

„Eyeless“

„Wait and Bleed“

„Get This“ (first time since 2019)

„Eeyore“

Vom Band: „Tattered & Torn“ (Sid Wilson Remix)

„Me Inside“ (erstmals live seit 2015)

„Liberate“

„Frail Limb Nursery“

„Purity“

„Prosthetics“

„No Life“ (erstmals live seit 2000)

„Only One“ (erstmals live seit 2012)

Bereits 2023 war die Band im Rahmen der „The End, So Far“-Tour in Deutschland. Das ist auch der Titel des aktuellen Albums, das im Herbst 2022 veröffentlicht wurde:

