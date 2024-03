Dua Lipa live in Deutschland: Tickets im Vorverkauf & Termine 2024

Dua Lipa gehört zu den derzeit größten Stars in der Popwelt. Fans in Deutschland bekommen die Gelegenheit, die Sängerin live zu sehen. Es wird jedoch nur einen Tour-Termin hierzulande geben. Wann und wo steigt das Dua-Lipa-Konzert in Deutschland und ab wann kann man Tickets vorbestellen?

Für Mittwoch, den 5. Juni steht ein Tour-Termin in der Berliner Waldbühne an. Wie gewohnt wird der Ticket-Vorverkauf auch dieses Mal in mehreren Phasen ablaufen. Für Fans, die das neue Album im offiziellen Online-Shop vorbestellen geht es am Mittwoch, den 20. März um 10:00 Uhr. Alle anderen bekommen ab Donnerstag, den 21. März um 10:00 Uhr den Zugriff auf die Tickets bei Ticketmaster.

Dua Lipa kommt nach Europa: 1 Termin in Berlin

Wollt ihr euch einen vorzeitigen Zugriff auf die Dua-Lipa-Tickets sichern, bestellt das Album vor. Das geht im offiziellen Online-Fan-Shop der Sängerin (hier ansehen). Für den Vorab-Zugriff müsst ihr euch das Album bis spätestens Dienstag, 19. März, 15:00 Uhr gesichert haben. Das neue Album „Radical Optimism“ erscheint am 3. Mai. Die Tracklist umfasst 11 Songs. Mit der Vorbestellung erhält man einen Code, den man für den vorzeitigen Ticket-Kauf nutzen kann. Die Vorbestellung des neuen Albums garantiert aber keine Tickets, es wird hier ein begrenztes Kontingent geben.

Neben dem Berlin-Termin wurden Auftritte in Kroatien und Frankreich angekündigt. Das sind die Tour-Termine von Dua Lipa in Europa 2024:

Mittwoch, 5. Juni 2024: Waldbühne in Berlin, Deutschland

Sonntag, 9. Juni 2024: Arena in Pula, Kroatien

Dienstag, 12. Juni 2024: Arènes de Nîmes, Frankreich

Mittwoch, 13. Juni 2024: Arènes de Nîmes, Frankreich

Auf der Tour wird es neben den Songs vom neuen, dritten Album auch die bisherigen Hits von Dua Lipa zu hören geben. Zur Einstimmung findet ihr hier die besten Tracks in der Playlist, darunter auch den neuen Song „Training Session“:

Dua Lipa live in Deutschland: Tickets & Termine 2024

Bislang wurde nur ein Deutschland-Termin angekündigt. Es ist daher mit einem hohen Andrang auf die Tickets zu rechnen. Legt euch rechtzeitig einen Account bei Ticketmaster an, haltet eure Daten dort aktuell und nehmt Nerven und Geduld für den Vorverkaufsstart mit. An anderer Stelle findet ihr einige Tipps für die Warteschlange in Ticket-Shops.

Ab Mittwoch, den 20. März geht es für Vorbesteller des neuen Albums los, alle anderen sollten sich Donnerstagvormittag ab 10:00 Uhr für den Ticket-Verkauf freihalten. Zuschlagen könnt ihr dann bei Ticketmaster. Am Freitag startet der allgemeine Vorverkauf bei anderen Vorverkaufsstellen.

