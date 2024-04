Twenty One Pilots: Tickets im Vorverkauf – hier gibt es sie

Twenty One Pilots kündigen ihre nächste Tour an. Dabei stehen auch einige Termine in Deutschland auf dem Programm. Wann beginnt der Ticket-Vorverkauf und wo wird die Band hierzulande live spielen? Die erste Vorverkaufsphase startet heute,

Neben den Live-Terminen gibt es auch eine neue Single von Tyler Joseph & Co. zu hören. Tickets für die Twenty-One-Pilots-Konzerte gibt es ab heute im Vorverkauf. Wie gewohnt wird es wieder mehrere Vorverkaufsphasen geben. Wer ein Abonnement bei RTL+ (bei RTL+ ansehen) oder einen Telekom-Vertrag hat (bei Telekom ansehen), kann ab dem heutigen Mittwoch, den 3. April, 10:00 Uhr im Pre-Sale zuschlagen. Bei Ticketmaster geht der Vorverkauf für alle anderen Fans am Donnerstag, den 4. April, um 10:00 Uhr los. Der allgemeine Verkauf bei anderen Ticket-Anbietern geht am Freitag, den 5. April, los. In den Pre-Sale-Aktionen gibt es ein begrenztes Kontingent. Sind die Tickets dort ausverkauft, heißt das noch nicht, dass es gar keine Karten mehr für den jeweiligen Termin gibt. Ihr könnt euer Ticketglück also bei einem weiteren Vorverkauf versuchen.

Twenty One Pilots live in Deutschland: Das sind die Termine & Städte

Bis man die Band live sehen kann, dauert es noch eine Weile. Die Konzerte finden erst 2025 statt. Das sind die Live-Termine von Twenty One Pilots in Deutschland:

Montag, 07.04.2025 Hamburg, Barclays Arena

Dienstag, 08.04.2025 Berlin, Uber Arena

Sonntag, 13.04.2025 Wien, Stadthalle

Mittwoch, 16.04.2025 Zürich, Hallenstadion

Sonntag, 27.04.2025 München, Olympiahalle

Donnerstag, 01.05.2025 Köln, Lanxess Arena

Wer bereits sein Konzert-Jahr 2025 planen möchte, sollte sich diese Pre-Sale-Termine merken:

Neuer Song & neues Album von Twenty One Pilots 2024

Mit der Tour-Ankündigung gibt es auch ein neues Lied der Twenty One Pilots. „Next Semester“ ist die zweite Auskopplung aus dem Album, das noch dieses Jahr erscheinen soll. Hier könnt ihr das neue Lied hören:

Zur Einstimmung auf die Tour im kommenden Jahr gibt es hier die wichtigsten Songs von Twenty One Pilots in der Playlist bei Spotify:

Das neue, insgesamt siebte Studioalbum „Clancy“ erscheint am 17. Mai. Bereits vor einigen Wochen wurde mit „Overcompensate“ der erste neue Track veröffentlicht.

