Bad Bunny Tour 2024: Konzerttermine und neue Musik

Bisher folgte nach jedem neuen Album eine neue Bad Bunny Tour – die Frage ist also, wann der puerto-ricanische Musiker neue Songs veröffentlicht. Alles, was über neue Musik und Konzerte von Bad Bunny bekannt ist, findet ihr hier.

Bis Juni 2024 war Bad Bunny auf Tour – allerdings nur in Nordamerika. Die „Most Wanted Tour“ folgte dem fünften Studioalbum des Musikers „Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana“, welches 2023 erschien.

Stand Juli 2024 gibt es keine Hinweise auf eine weitere Tour von Bad Bunny in 2024 oder 2025. Dafür müsste wahrscheinlich erstmal ein neues Album her.

Kommt neue Musik und ein Album von Bad Bunny 2025?

Bad Bunny veröffentlicht in teilweise sehr kurzen Abständen neue Musik – bisher gab es maximal zwei Jahre Pause zwischen den neuen Platten:

X 100pre (2018)

YHLQMDLG (2020)

El Último Tour del Mundo (2020)

Un Verano Sin Ti (2022)

Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana (2023)

Einem neuen Album würde für 2025 demnach nichts im Wege stehen – das ist natürlich reine Spekulation und keine Garantie. Sobald ein neues Album von Bad Bunny angekündigt wird, erfahrt ihr es auf hier auf GIGA.

Bad Bunny Konzerte in Deutschland

Die Chancen auf Deutschlandkonzerte von Bad Bunny sind nicht hoch. Der Sänger war bis 2024 nur ein einziges Mal für ein Konzert in Mannheim – und das war 2019 während der „X 100pre Tour“. Alle anderen Touren fanden ausschließlich in Nord- und Lateinamerika statt.

Das könnte an der Demografie seiner Fans von Bad Bunny liegen. Musik mit spanischen Texten gewinnen in den USA seit mehreren Jahren an mehr und mehr Popularität. Zwar ist das auch der Fall in Deutschland, allerdings bei weitem nicht so ausgeprägt. Grund dafür sind viele Faktoren, wie beispielsweise der Anteil der hispanischen Bevölkerung und die kulturelle Präsenz in den USA.

Das sollte aber kein Grund zur Sorge sein. Entwickelt sich die Nachfrage weiter nach oben, ist ein weiteres Bad Bunny Konzert in Deutschland keine Sache der Unmöglichkeit. Wer Initiative zeigen will, kann auch unter dieser Webseite sein Interesse für ein Konzert in einer Stadt der Wahl kundgeben.

