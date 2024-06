Elton John auf Tour: Nimmt der Sänger für immer Abschied?

Elton John beginnt ein neues Kapitel in seinem Leben und sein Tour-Leben tritt dabei in den Hintergrund. Bedeutet das, dass Elton John nie wieder auf Tour geht und Konzerte spielt?

Eine weitere Welttournee wird es nach 2023 für Elton John mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht geben. Der Sänger hat bereits 2018 angekündigt, seinem Tour-Leben den Rücken kehren zu wollen – doch das nicht ohne sich gründlich von seinen Fans zu verabschieden. Den Grund für seine Entscheidung hat Elton John dabei auch gleich gegeben:

After the tour finishes, I’m very much looking forward to closing off that chapter of my life by saying farewell to life on the road. I need to dedicate more time to raising my children. (Quelle: Elton Johns Homepage)

Der Sänger ist Vater von zwei Kindern und möchte seine Zeit zukünftig vollständig mit seiner Familie verbringen – etwas, was ihm schwergefallen ist, wenn er stetig auf unterwegs auf Tour ist.

Elton Johns Abschiedstournee: Die „Farewell Yellow Brick Tour“

Ganze fünf Jahre lang hat sich Elton John von seinen Fans und dem Leben auf Tour verabschiedet. Im September 2018 startete der britische Sänger seine Abschiedstournee, die auf neun Etappen 330 Konzerte innehatte.

Mehr als sechs Millionen Menschen waren bei der „Farewell Yellow Brick Tour“ dabei – welche ihren Namen von Elton Johns 1973 erschienenen Album „Goodbye Yellow Brick Road“ hat. Nachdem die Tour angekündigt wurde und der Ticketverkauf an den Start gegangen war, waren alle bis dahin angekündigten Konzerte innerhalb einer Stunde ausverkauft.

Elton Johns „Goodbye Yellow Brick Road“ auf Vinyl Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.06.2024 15:37 Uhr

Die letzte Show, die der Musiker in Nordamerika gespielt hat, wurde im Rahmen einer Dokumentation aufgenommen und kann seither auf Disney+ angesehen werden. Solltet ihr also keine Chance gehabt haben bei der Tour dabei gewesen zu sein, könnt ihr zumindest einen Teil von ihr zu Hause genießen.

Von den 330 Konzerten, die gespielt wurden, fanden 14 in Deutschland statt. Sein Ende hat die Tour am 8. Juli 2023 in Stockholm gefunden. Die Einnahmen der mehrjährigen Tour waren so hoch, dass sie, stand Juni 2024, zu der Tour mit den zweithöchsten Einnahmen überhaupt zählt – mit nur etwas Abstand belegt Taylor Swift mit der „Eras Tour“ den ersten Platz.

Wird Elton John zukünftig noch Konzerte spielen?

Momentan hat Elton John keine Konzerte geplant. Auch wenn er sich mit seiner Welttournee von dem Tour-Leben verabschiedet hat, hat der Sänger bei einem seiner Konzerte betont, dass dies nicht das Ende für seine Live-Karriere bedeuten muss:

I will never be touring again, but I may do something in the future — a one-off thing, (…) But that's miles away. I want to appreciate my family, my sons, my husband, everything. (Quelle: Entertainment Weekly)

Elton John spielt also mit der Möglichkeit, weiter Konzerte zu spielen – auch wenn es sich dabei um eine einzige große Show handeln könnte. Allerdings sieht er diese Option nicht in der nahen Zukunft, da er sich von nun an seiner Familie widmen will.

Sollte sich etwas an den Plänen von Elton John ändern und dieser ein weiteres Konzert planen, aktualisieren wir den Artikel für euch mit allen Informationen.

