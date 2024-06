Harry Styles Tour 2024: Sind Konzerte in Deutschland geplant?

Harry Styles hat seine Welttournee „Love on Tour“ beendet – seitdem ist es still um den Popstar geworden. Kommt Harry Styles 2024 wieder auf Tour und wird er dabei auch in Deutschland Konzerte spielen?

Wann geht Harry Styles wieder auf Tour?

Stand Juni 2024 gibt es keine Anzeichen, dass Harry Styles in der nächsten Zeit wieder auf Tour gehen wird. Nicht nur musikalisch, sondern auch auf Social Media ist es seit 2023 still um den britischen Popstar geworden. Auch auf seiner offiziellen Webseite gibt es keine neuen Termine für 2024. Nach Beendigung seiner 2022/23 Welttournee, postete der Sänger dieses Video auf Instagram:

In dem Video sind mehrere Ausschnitte von Konzerten, aber auch Szenen hinter der Bühne zu sehen, die alle während der „Love on Tour 2022“ entstanden sind. Dazu schreibt Styles in dem Post:

To the most inspiring people I know. Goodbye for now. Love On Tour forever.

Verabschiedet sich der Sänger hier nur von der Welttournee oder deutet er damit auch eine Pause an? Die wäre sicherlich verdient, denn die Tour hatte ganze 169 Konzerte, die sich über sieben Etappen und 22 Monate zog. Von 2021 bis Juli 2023 war Harry Styles beinahe durchgehend unterwegs.

Dass der Sänger also nun eine Verschnaufpause braucht, ist kein Wunder. Ob er zwischenzeitlich an neuer Musik arbeitet, die dann zu der dritten Tour seit seiner Solokarriere führt, ist noch nicht bekannt. Sobald wir mehr wissen und es eine Ankündigung für neue Konzerte von Harry Styles gibt, aktualisieren wir den Artikel für euch.

Harry Styles Konzerte in Deutschland

Mit Blick auf die „Love on Tour“ Welttournee von Harry Styles, ist es gut möglich, dass der Sänger innerhalb einer neuen Tour nach Deutschland kommt. Immerhin hat dieser 10 seiner 169 Konzerte hierzulande gespielt. Einige dieser Konzerte fanden zudem im Doppelpack statt – das heißt, es gab für manche Städte aufgrund der Nachfrage zwei Termine an aufeinanderfolgenden Tagen.

Da der Andrang nach Tickets für die Show enorm war und vermutlich in der Zukunft auch bleiben wird, hat Styles in teils recht großen Arenen gespielt. Seine Deutschlandkonzerte fanden in den folgenden Städten statt:

Hamburg – Volksparkstadion

München – Olympiahalle und Olympiastadion

Berlin – Mercedes-Benz-Arena

Köln – Lanxess Arena

Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena

Frankfurt – Deutsche Bank Park

Diese Städte wären also wieder mögliche Kandidaten für zukünftige Konzerte des britischen Popstars.

