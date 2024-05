One OK Rock: Legendäre J-Rock-Band tourt durch Deutschland

Die japanische Rockband ONE OK ROCK, bekannt für ihre energiegeladenen Live-Auftritte und die kraftvolle Mischung aus verschiedenen Musikstilen, begeistert bereits seit fast 20 Jahren die Fans weltweit. Jetzt haben deutsche Fans die Gelegenheit, die Band live zu erleben, denn ONE OK ROCK geht auf Tournee durch Deutschland. Wo die Konzerte stattfinden und wo ihr die Tickets kriegt, erfahrt ihr hier.

ONE OK ROCK: Das sind die Konzert-Städte

Es ist soweit: Am 14. Mai 2024 kündigte eine der im Westen erfolgreichsten japanischer Bands, ONE ROCK ROCK, ein Welttournee an, und deutsche Fans müssen nicht außen vor bleiben. Die fleißigen Jungs touren quasi jährlich durch die ganze Welt und diesmal gibt es ein einziges Konzert in Deutschland, und zwar in Düsseldorf.

Das Konzert findet am 05. Oktober 2024 in Düsseldorf Mitsubishi Electric Hall statt.

Die Tickets gibt es ab dem 17. Mai 2024, 10:00 bei Eventim. Ihr könnt euch sogar für einen Aufpreis ein VIP-Paket sichern, welches früheren Einlass und ein exklusives VIP-Poster möglich macht.

Tickets für ONE OK ROCK bei Eventim ansehen Priority-Tickets für o2-Kund*innen Seid ihr Kunden bei dem Anbieter o2 dann habt ihr Glück: So wie bei vielen anderen Konzerten wie von Bryan Adams, Travis Scott oder Justin Timberlake könnt ihr als Kunde eines Telekommunikationsanbieters von früheren Zugang zu den begehrten Tickets profitieren. Klingt auf den nachfolgenden Button, um zu den Priority-Tickets zu gelangen: Priority-Tickets für ONE OK ROCK bei o2-Music ONE OK ROCK: Heavy J-Rock mit Geschichte Die japanische Band One OK Rock ist bekannt für ihre energetische Mischung aus verschiedenen Musikstilen, darunter Rock, Alternative Rock und Emo. Sie haben sich durch ihre kraftvollen Live-Auftritte international und vor allem in der Anime-Szene einen Namen gemacht. Die Band hat eine breite Fangemeinde in Japan und auch weltweit, wobei sie oft auf großen internationalen Musikfestivals und Touren auftritt. Ihre Musik zeichnet sich durch eingängige Melodien, tiefgründige Texte und die charismatische Bühnenpräsenz des Leadsängers Taka aus. ONE OK ROCK hat auch für mehrere Anime-Serien und Filme Titellieder beigesteuert, was ihre Popularität weiter gesteigert hat, zum Beispiel für Black Rock Shooter oder für die Live-Verfilmung von Rurouni Kenshin.

