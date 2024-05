Travis Scott live in Deutschland: Vorverkauf der Tickets startet!

Travis Scott kommt für drei Konzerte 2024 nach Deutschland – und das schon im Juli! Hamburg, Köln und Frankfurt können sich auf den Besuch des US-Rappers freuen. Sichert euch die Tickets im Vorverkauf oder schnappt sie euch bei Ticketmaster.

Anzeige

Noch kurz vor knapp kündigt Travis Scott drei Konzerttermine seiner „Utopia – Circus Maximus World Tour“ in Deutschland an. Im Sommer will der Musiker mit den Songs seines Albums „Utopia“ (bei Amazon ansehen) wieder Arenen und Stadien füllen und zum Beben bringen.

RTL-Plus-Abonnenten mit dem „Max“- oder „Family“-Paket, sowie Telekom-Kunden können sich auf einen Vorverkauf freuen, der ihnen die Tickets zu den jeweiligen Travis-Scott-Konzerten knapp zwei Tage vorher ermöglicht. Am 8. Mai um 14 Uhr beginnt der Vorverkauf auf RTL+, sowie der „Prio-Tickets“ von Telekom.

Am 9. Mai um 10 Uhr findet der Verkauf der Tickets auf Ticketmaster für alle mit einem Ticketmaster-Account statt. Auf Eventim findet ihr die Travis-Scott-Tickets dann am Freitag, den 10. Mai um 10 Uhr.

Anzeige

Travis Scott 2024 live in Hamburg, Köln und Frankfurt: Termine & Preise

Die drei Konzerte finden sehr schnell nach dem Vorverkauf statt. Bereits Ende Juli ist der US-Rapper bereits in den deutschen Arenen unterwegs. Hamburg, Köln und Frankfurt sind dabei die auserwählten Städte:

Hamburg , 16.07.2024 Barclays Arena

, 16.07.2024 Barclays Arena Köln , 20.07.2024 Rhein Energie Stadion

, 20.07.2024 Rhein Energie Stadion Frankfurt, 27.07.2024 Deutsche Bank Park

Anzeige

Offizielle Angaben zu den Ticketpreisen gibt es erst bei dem Vorverkauf. Die Tickets für den Nordamerikanischen Zweig der Tournee haben jedoch bei 65 US$ angefangen – umgerechnet also rund 60 Euro. Allerdings kann der Preis je nach Ticketart auch in die dreistellige-Kategorie klettern.

„Utopia – Circus Maximus World Tour“: Alle weiteren Termine

Die Konzerte in Nordamerika sind bereits vorbei, doch die nächste Etappe der Tour führt nach Europa und hier erwarten euch neben den Konzerten in Deutschland, noch einige weitere Termine:

Arnhem, Niederlande : 28.06.2024 Gelredome

: 28.06.2024 Gelredome Krakow, Polen : 02.07.2024 Tauron Arena

: 02.07.2024 Tauron Arena Zürich, Schweiz : 04.07.2024 Hallenstadion

: 04.07.2024 Hallenstadion Nizza, Frankreich : 06.07.2024 Allianz Riviera

: 06.07.2024 Allianz Riviera Wien, Österreich : 07.07.2024 Ebreichsdorf Racino

: 07.07.2024 Ebreichsdorf Racino Antwerpen, Belgien : 09.07.2024 Sportpaleis

: 09.07.2024 Sportpaleis London, England : 11.07.2024 Tottenham Hotspur Stadium

: 11.07.2024 Tottenham Hotspur Stadium Manchester, England : 13.07.2024 Co Op Live

: 13.07.2024 Co Op Live Hamburg, Deutschland : 16.07.2024 Barclays Arena

: 16.07.2024 Barclays Arena Prag, Tschechische Republik : 18.07.2024 O2 Arena

: 18.07.2024 O2 Arena Köln, Deutschland : 20.07.2024 Rhein Energie Stadion

: 20.07.2024 Rhein Energie Stadion Milan, Italien : 23.07.2024 Ippodromo SNAI La Maura

: 23.07.2024 Ippodromo SNAI La Maura Frankfurt, Deutschland: 27.07.2024 Deutsche Bank Park

Insgesamt erstreckt sich der europäische Zweig der Tournee auf 13 Konzerte, mit dem letzten in Frankfurt. Habt ihr also schon euren Sommerurlaub geplant und könnt Travis Scott nicht in Deutschland erwischen, habt ihr eine Chance ihn bei einem der anderen oben genannten Termine zu sehen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.