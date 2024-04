Lady Gaga 2024: Gibt es eine Tour in Deutschland?

Lady-Gaga-Konzerte sind nicht nur musikalische Darbietungen, sondern spektakuläre Shows, die die Grenzen von Kunst, Mode und Performance sprengen. Wie sieht es aktuell mit Konzert-Terminen aus. Kommt Lady Gaga 2024 nach Deutschland?

Spotify Facts

Die extravagante Pop-Ikone, die mit bürgerlichem Namen Stefani Joanne Angelina Germanotta heißt, hat mit ihren einzigartigen Bühnenoutfits, ihren eingängigen Hits und ihrer kraftvollen Stimme die Herzen von Millionen von Fans erobert. Zuletzt war Lady Gaga 2022 für einen Konzert-Stopp in Deutschland. Aktuell sieht es nicht nach weiteren Terminen aus. Bislang ist keine Lady-Gaga-Tour 2024 in Deutschland angekündigt.

Anzeige

Lady Gaga live in Deutschland?

2022 konnten deutsche Fans die Ausnahme-Künstlerin im Rahmen der Tour für ihr damaliges Album „Chromatica“ live in Düsseldorf sehen. Der “Chromatica Ball“ fand im Juli 2022 statt. Es war der einzige Termin in Deutschland. Daneben gab es 13 Stadion-Auftritte in Städten wie Stockholm, Paris, Los Angeles und New York. Seitdem warten die deutschen Fans sehnsüchtig auf die Rückkehr der gefeierten Künstlerin. Gaga-Fans müssen sich aber darauf einstellen, dass es in absehbarer Zeit keine Bühnenauftritte der Sängerin in Deutschland geben wird. Zuletzt war Lady Gaga als Schauspielerin für den zweiten Joker-Film „Folie à Deux“ vor der Kamera beschäftigt. Der Film mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle soll im Oktober 2024 erscheinen.

Anzeige

Lady Gaga im Kino 2024

Lady Gaga, die für ihre künstlerische Vielseitigkeit und ihre Innovationskraft bekannt ist, hat im Laufe ihrer Karriere zahlreiche Erfolge gefeiert. Von Grammy-Auszeichnungen über Golden Globe- und Oscar-Nominierungen bis hin zu einem Platz in der „Rock and Roll Hall of Fame“ hat Lady Gaga einen bleibenden Eindruck in der Musik- und Unterhaltungsbranche hinterlassen.

Anzeige

Ihre Hits wie „Poker Face“, „Bad Romance“ und „Born This Way“ haben nicht nur die Charts dominiert, sondern auch gesellschaftliche Diskussionen angestoßen und eine neue Ära des Pop geprägt. Lady Gaga ist nicht nur eine Musikerin, sondern auch eine Aktivistin, die sich für Themen wie LGBTQ+-Rechte, mentale Gesundheit und Gleichberechtigung einsetzt. Hier könnt ihr die Hits anhören:

Obwohl es aktuell keine geplanten Tourneen von Lady Gaga gibt, bleibt die Faszination für ihre Musik und ihre künstlerische Vision ungebrochen. Als eine der einflussreichsten Künstlerinnen ihrer Generation hat Lady Gaga die Popkultur nachhaltig geprägt und wird weiterhin neue Maßstäbe setzen und ihre Fans mit ihrer Kreativität und Leidenschaft inspirieren.

Fans der Sängerin dürfen sich auf den Herbst freuen, wenn sie auf der großen Kinoleinwand im neuen Joker-Film zu sehen sein wird. Gerüchten zufolge soll es ein Musical-artiger Film werden. Es darf also auch auf musikalische Darbietungen mit der Stimme von Lady Gaga gehofft werden. Darüber hinaus gibt es Gerüchte, nach denen Lady Gaga im Rahmen der „Rolling Stones“-Tour in den USA Gastauftritte haben könnte.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.