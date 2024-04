Billie Eilish Tour für 2024/25 angekündigt: Ticketvorverkauf beginnt heute

Die Fans von Billie Eilish dürfen sich freuen: Die Sängerin kündigte nicht nur ein neues Album, sondern auch eine Weltournee für 2024-25 an. Hier erfahrt ihr alles über die Konzertdaten und Veranstaltungsorte und wie ihr die Tickets erwerben könnt.

Ticketverkauf: Am 03. Mai 2024 geht es los

Die Tour unter dem Namen „Hit Me Hard and Soft“ feiert ihren Auftakt am 29. September 2024 in Quebec. Doch auf die deutschen Termine müsst ihr länger warten: Erst im Mai 2025 findet der amerikanische Popstar nach Deutschland.

Die Tickets für die beiden Konzerte in der Lanxess-Arena in Köln könnt ihr ab dem 03. Mai 2024 ab 16 Uhr auf Eventim erwerben. Stellt euch am besten einen Wecker, wenn ihr unbedingt Tickets wollt, denn solche Konzerte sind gut und gerne innerhalb weniger Minuten ausverkauft. Ihr könnt euch ebenso bei Eventim einen Ticketalarm einrichten, der euch via Mail benachrichtigt, wenn euer Lieblingskünstler neue Konzerttermine hat.

Billie Eilish Tour am 29. Mai 2025 in Köln Lanxess-Arena

Billie Eilish Tour am 30. Mai 2025 in Köln Lanxess-Arena

Beim Ticketkauf über Eventim gibt es einiges zu beachten. Zum einen könnt ihr während des Kaufs euch für eine Ticketversicherung entscheiden. Ob sich diese lohnt, erklären wir euch in einem separaten Guide. Zum anderen könnt ihr euch zwischen einem digitalen oder physischen Ticket entscheiden. Das Coole bei dem Papierticket ist, dass es sich häufig um sogenannte „Fan Tickets“ handelt, die besonders schön aussehen und euch an das vergangene Konzert erinnern.

Sollte nach dem Ticketkauf euch etwas dazwischenkommen, fragt ihr euch sicher, ob es möglich ist, Tickets zurückzugeben. Das hängt nicht von Eventim selbst ab, sondern von den Richtlinien der einzelnen Veranstalter. Wie ihr Tickets zurückgebt, Ticket storniert oder verlorenes Ticket zurückbekommt, erfahrt ihr unter der jeweiligen Verlinkung. Und sollte euer bestelltes Ticket nicht rechtzeitig ankommen, scheut euch nicht davor zurück, die Eventim-Hotline zu kontaktieren und euren Ersatzanspruch geltend zu machen. Wie das geht, erklären wir euch hier: Was tun, wenn das Eventim-Ticket nicht ankommt?

Alternativ könnt ihr natürlich euer Ticket weiterverkaufen, und das sogar über Eventims eigene Fans für Fans-Plattform oder über Kleinanzeigen. Macht ihr das, achtet darauf, das Ticket auf den neuen Besitzer umzuschreiben, falls das Ticket personalisiert ist.

Mit den beiden Terminen in Köln hat es sich glücklicherweise noch nicht getan – auch in Hannover und Berlin gibt es zwei weitere Termine. Die Tickets dafür müsst ihr jedoch über Livenation erwerben.

Billie Eilish Tour am 02. Mai 2025 in Hannover ZAG-Arena

Billie Eilish Tour am 09. Mai 2025 in Berlin Uber Arena

Bei Ticketmaster könnt ihr ebenso bereits ab dem 02. Mai Tickets die Billie-Eilish-Tour erwerben: Billie Eilish-Tickets bei Ticketmaster sichern.

Zusätzlich zu den vier deutschen Terminen könnt ihr ein Konzert von Billie Eilish mit einem Besuch in Wien kombinieren: Billie Eilish Tour am 06. Juni 2025 in Wiener Stadthalle.

Zudem gibt es noch weitere Termine in Schweden, Norwegen, Dänemark, Niederlanden und mehr. Ihr könnt sie auf der Webseite von Billie einsehen: Tourdaten für „Hit Me Hard and Soft“.

Prio-Tickets mit Telekom und RTL+ erwerben

Seid ihr Kunden bei Telekom oder RTL+, habt ihr sogar die Möglichkeit, die heißersehnten Tickets 48 Stunden vor dem offiziellen Beginn zu kaufen. Das geht bei Telekom über Magenta Musik. Wie genau es bei der Telekom mit den Prio-Tickets funktioniert, erfahrt ihr hier: Magenta Music und Telekom Prio-Tickets erwerben. Der Vorverkauf beginnt bei Telekom Prio am 30. April 2024 um 15:00 los.

Bei RTL+ läuft es ähnlich ab – seid ihr Kunden, könnt ihr auch da die Tickets vorher erwerben. Der Vorverkauf der Priotickets für alle deutschen Termine geht bei RTL+ ebenso am 30. April 2024 um 15:00 los, also ganze 2 Tage vorher.

Und wenn ihr kaum das Konzert abwarten könnt, könnt ihr die Zeit bis dahin mit weiteren tollen Künstlern verbringen, so wie zum Beispiel mit der K-Pop-Band IVE, die im Juni in Berlin auftritt, oder mit der deutschen Rapperin Nina Chuba.

Neues Album von Billie Eilish erscheint am 17. Mai 2024

Erst vor wenigen Wochen kündigte der Popstar ein neues Album an und die Fans sind aus dem Häuschen, was sich an fast 3 Millionen Likes bemerkbar macht. Billies letztes Album „Happier Than Ever“ ist 2021 erschienen und wurde zum absoluten Verkaufshit: In Deutschland hielt sich das Album fast 80 Wochen auf Platz 1. Ähnlicher Erfolg ist auch von neuem Album zu erwarten, denn Billies Ruhm ließ in den Jahren kein bisschen nach: 65 Millionen Musikfans hören sich jeden Monat auf Spotify ihre Songs an.

Einige Lieder, die auf dem neuen Album sein werden, wurden auch schon bekanntgegeben:

Skinny

Lunch

Chihiro

Birds Of A Feather

Wildflower

The Greatest

L'amour De Ma Vie

The Diner

Bittersuit

Bluey

