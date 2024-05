Bedeutung von Rammsteins „Sonne“: Aus dem Boxring in den Märchenwald

Eines der wohl bekanntesten Lieder der Band Rammstein ist ohne Frage „Sonne“. Die Bedeutung von „Sonne“ war ursprünglich eine ganz andere, als die, die das Musikvideo suggeriert. Für wen Rammstein „Sonne“ geschrieben hat und wer die Frau in dem Musikvideo ist, verraten wir euch hier.

Ursprünglich für den Boxring geschrieben, hat sich die Bedeutung von „Sonne“ neu definiert. Das 2001 veröffentlichte Lied von Rammstein sollte eigentlich als Einlauf-Lied für einen der Klitschko-Brüder dienen, wurde jedoch dann für diesen Zweck abgelehnt. Vitali Klitschko soll den Song als zu hart empfunden haben, weswegen sich Rammstein dann dafür entschied, den geschriebenen Zeilen eine andere Bedeutung zu geben – abseits des Boxkampfes.

Schneewittchen und Klitschko: Die Bedeutung von Rammsteins „Sonne“

Für seinen ursprünglichen Zweck als Kämpferlied, liegt die Bedeutung von Rammsteins „Sonne“ im Boxkampf und dem Einschlagen auf den Gegner sowie dessen K.O., welches von dem Ringrichter runter gezählt wird:

das Gleichgewicht wird zum Verlust

lässt dich hart zu Boden gehen

und die Welt zählt laut bis zehn (Songtext „Sonne“)

In dieser Bedeutung ist die „Sonne“ der Boxer, der „heute Nacht nicht untergeh'n“ wird.

Nachdem der Song aber nicht für den Boxring verwendet wurde, ist Rammstein mit der Bedeutung von „Sonne“ in eine andere Richtung gegangen. Mit ihrem Musikvideo zu dem Lied gehen sie in eine erzählerische Richtung anhand des Märchens „Schneewittchen und die sieben Zwerge“. In dem Video sind die Bandmitglieder als Zwerge verkleidet, die für Schneewittchen – ihre symbolische Sonne – Gold in einer Mine schürfen.

Schneewittchen ist in diesem Fall abhängig von dem Gold, denn sie schnupft das Edelmetall und injiziert es sich mit einer Spritze. Die Märchenprinzessin scheint tyrannisch mit den Zwergen umzugehen, aber sie bleiben ihr treu.

Anstatt wie im Märchen von einem vergifteten Apfel zu sterben, erliegt Schneewittchen einer Überdosis, woraufhin sie von den Zwergen in einem Glassarg auf einen Berggipfel getragen wird. Das Glück im Unglück dabei ist, dass sich über ihrem Sarg ein Apfelbaum befindet, dessen letzter Apfel auf den Sarg fällt, wodurch dieser zersplittert und Schneewittchen wieder zum Leben erwacht. Mit Schneewittchen wieder am Leben, wenden sich die Zwerge erneut der Mine zu, um für ihre Sonne das Gold zu schürfen, welches sie umgebracht hat.

Prinzipiell vertritt die Band jedoch die Meinung, dass die Texte zu ihren Liedern frei interpretiert werden können. So könnte „Sonne“ beispielsweise auch als Hymne der Hoffnung gesehen werden oder als ein Lied für Widerstandskraft.

Die Frau in „Sonne“ von Rammstein

Gespielt wird Schneewittchen von der russischen Schauspielerin Yulia Stepanova – nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen Leichtathletin. Über die Darstellerin ist mit Ausnahme ihrer Rolle in „Sonne“ allerdings wenig bekannt.

