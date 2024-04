Nina Chuba Tour 2025: Tickets im Vorverkauf – wann & wo?

Nina Chuba gehört derzeit zu den beliebtesten deutschen Acts im Musik-Business. „Wildberry Lillet“ gehörte zul den Sommerhits des vergangenen Jahres und war 2002 der meistgehörte Son in deutschen Radios. Im kommenden Jahr gibt es die Gelegenheit, die Künstlerin live zu sehen. Wann beginnt der Vorverkauf für die Nina-Chuba-Konzerte und wo kann man die Konzerte besuchen?

Eventim Facts

Jüngst hat Chuba ihre neue Single „NINA“ herausgebracht. Das Stück gibt einen ersten Eindruck von neuem Material, das Fans erwarten wird. Der Vorverkauf für die Nina-Chuba-Tour 2025 startet bereits morgen, am Donnerstag, den 18. April, um 14:00 Uhr. Bei Eventim könnt ihr zuschlagen (zum Ticket-Shop).

Anzeige

Nina Chuba live 2025: Städte, Termine & Tickets

Anders als bei anderen Touren gibt es keine Pre-Sale-Aktionen, bei denen ihr nur mit einer bestimmten Mitgliedschaft wie einem RTL-Plus-Abonnement auf die Tickets zugreifen könnt. Ab Donnerstagnachmittag stehen die Karten also allen Fans zur Verfügung. Dabei wurden einige Termine für den Herbst im nächsten Jahr angekündigt. Wann kann man Nina Chuba live sehen? Das sind die Daten:

24.10.25 Erfurt, Messehalle

25.10.25 Nürnberg Arena Nürnberger Versicherungen

27.10.25 Stuttgart Schleyer-Halle

28.10.25 Zürich Hallenstadion

29.10.25 München Olympiahalle

30.10.25 Leipzig QUATERBACK Immobilien Arena

01.11.25 Bremen ÖVB Arena

02.11.25 Hannover ZAG Arena

03.11.25 Dortmund Westfalenhalle

05.11.25 Frankfurt Festhalle

06.11.25 Köln LANXESS Arena

07.11.25 Hamburg Barclays Arena

09.11.25 Berlin UBER Arena

Anzeige

Nina Chuba: Tour 2025 & neuer Song

Das aktuelle und gleichzeitig erste Studioalbum von Chuba erschien im Februar 2023. Neben „Wildberry Lillet“ sind auch Songs wie „Alles gleich“, „Ich hass dich“ und „Glatteis“ im Ohr geblieben. Hier könnt ihr die Songs von Nina Chuba anhören:

Mit „NINA“ gibt es endlich einen neuen Song. Das zweite Studioalbum dürfte auch anstehen und spätestens im Herbst 2025 könnt ihr mitsingen, wenn die Sängerin auf den Bühnen Deutschlands stehen wird. Das ist das Video zur aktuellen Single:

Ab morgen, Donnerstag, den 18. April, habt ihr die Gelegenheit, euch ein Ticket für die Nina-Chuba-Live-Events zu sichern. Dabei solltet ihr schnell sein. Zwar wurden 13 Termine in den größten Hallen des Landes angekündigt, der Ansturm auf die Karten dürfte aber riesig sein. Loggt euch also rechtzeitig in euren Eventim-Account ein, überprüft, ob eure Daten stimmen und verschafft euch ein wenig Geduld, wenn es ab 14:00 Uhr in die virtuelle Warteschlange geht.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.